استقرار أسعار الكتاكيت اليوم: تتراوح بين 8.50 و11.25

استقرت أسعار الكتاكيت اليوم خلال بدء التعاملات الصباحية، حيث سجلت الأسعار استقرارا في الشركات المنتجة، وذلك بعد ارتفاعها أمس بشكل واضح.

وتختلف أسعار الكتاكيت من نوع إلى أخر ومن سلالة إلى أخرى، وقد تختلف الأسعار أيضا بسبب طريقة التربية والإنتاج، حيث يختلف إنتاج الشركات عن إنتاج المنازل، كما تعد جودة الكتاكيت من أحد أهم الأسباب التي تحدد أسعارها.

وتوجد عدة أنواع وسلالات من الكتاكيت يمكن تربيتها في درجات الحرارة المرتفعة، حيث تتحملها عن عدد من السلالات الأخرى، على عكس أنواع أخرى يمكن أن تموت بسبب درجة حرارة المكان.

درجات الحرارة وتأثيرها على الكتاكيت

وخلال الأيام الحالية تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ؛ حيث تؤثر الحرارة المرتفعة على حياة الكتاكيت والدواجن بشكل عام نظرا لعدم قدرتها على تحمل الحرارة وهو ما يزيد من زيادة أعداد النفوق منها.

وتراوحت أسعار الكتاكيت البيضاء من إنتاج الشركات من 8.50 إلى 11.25 جنيه، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الكتاكيت، اليوم السبت 11 سبتمبر، على النحو التالي:

الأقل سعرا بـ 8.50 والأعلى بـ 11.25

واستقرت أسعار الكتاكيت في عدد من الشركات المنتجة، خلال تعاملات اليوم، إذ سجلت شركة الوادي للدواجن سعر 9.50 جنيه، وسجل سعر الكتكوت في شركة العناني ارتفاعًا عند 10 جنيهات، وشركة القاهرة 9.25 جنيه، وشركة الوطنية 10.50جنيه، وشركة الإسكندرية 8.50 جنيه، وفي شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن بـ11.25 جنيه وهي الأعلى سعرًا.

وتباع الكتاكيت في الشركات بأسعار أغلى من المبيع من القطعان أو المنازل، وهو ما يفسره مالكي الشركات بأن ارتفاع الأسعار بسبب زيادة الإنتاج والاهتمام بالتحصينات والتطعيمات بشكل أكبر عن القطعان والمنازل.