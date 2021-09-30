مزارعو القطن في كفر الشيخ يشيدون بقرار رفع سعر القنطار

أشاد مزارعو القطن بمحافظة كفر الشيخ، بقرار وزارة قطاع العمال برفع سعر قنطار القطن لهذا العام، إلى 4550 جنيهاً للقنطار في الجمعيات الزراعية، لأول مرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أن الذهب الأبيض عاد لعصره الذهبي، رغم ضعف إنتاجية المحصول هذا العام لأسباب متعددة منها ضعف كفاءة البذور.

مزارع: زيادة سعر قنطار القطن هذا العام

على مساحة 4 أفدنة، جنى «الشامي محمود»، محصول القطن الخاص به، مؤكداً أنه قام بتوريده للجمعية الزراعية لارتفاع سعر القنطار بها مقارنة بأسعار التجار: «القطن غالي السنة دي، بس المحصول ضعيف في إنتاجيته، فوجئنا بيه السنة دي، يعني السنة اللي نقدر نقول فيها على القطن الذهب الأبيض، للأسف المحصول خذلنا بسبب ضعف كفاءة البذور، وإحنا في كفر الشيخ عندنا أنواع متعددة من القطن، منها الجيزة والإكثار».

وأضاف أن وزارة قطاع الأعمال لأول مرة تجري مزادات بالمحافظات على أعلى سعر لقنطار القطن لصالح المزارع، ما خلق منافسة كبيرة بين الشركات المتقدمة للمزادات، وهناك خطوات يتبعها المزارع لدى توريده القطن للجمعيات الزراعية، منها الوزن، واستلام إيصال توريد، وانتظار عمليات الفرز التي تتم من قبل لجان مُشكلة لصالح الفلاح: «الناس أول مرة السنة دي تودي قطنها للجمعية، لأنها أعلى سعرا، وبينتظروا عمليات الفرز وتحديد درجة نقاوة القطن وبيكون فيه استلام لأموال القطن بشكل فوري».

وأوضح محروس علوان، أحد مزارعي القطن، أن سعر القطن هذا العام عوض خسائره خلال الأعوام الماضية، والتي كانت سبباً في إحجام الفلاحين عن زراعة الذهب الأبيض: «المحصول السنة دي عوض السنوات اللي فاتت، لأن الأسعار كانت متدنية، لكن للأسف البذور كانت رديئة وبالتالي فالإنتاجية ضعيفة».

المطالبة بتسعير القطن قبل زراعته

وطالب بضرورة تحديد سعر قنطار القطن قبل البدء في زراعته لتشجيع الفلاحين على زراعته وتوريده للقطاع العام: «التسعير للقطن قبل بدء زراعته هيشجع الناس تزرع، لازم يكون عندنا سياسة تسويقية واضحة للمحاصيل الزراعية لتشجيع المزارع، لأن الأرض بقت بتاخد مبتديش».

«زرعت 5 فدادين قطن، على أمل ربنا يراضيني، وفي السنة اللي سعره ارتفع فالإنتاج ضعيف»، قالها عبدالفتاح البسطويسي، مشيراً إلى أنه زرع قطن من نوعية الإكثار وللأسف الإنتاج ضعيف: «ربنا يعوضنا في السعر».

زراعة 85 ألف فدان قطن في كفر الشيخ

وتراجعت معدلات زراعة القطن في كفر الشيخ هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، ولم تتجاوز المساحة المزروعة بالمحصول 85 ألف فدان، وجرى إجراء مزاد لبيع القطن والترسية لصالح 6 شركات هي: «الكان، العمدة، الفريد، النهر، الإخلاص ،رجب»، بينما أكد الدكتور ناجح غريبة، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أن إجراء المزاد العلني قضى على الوساطة والمحسوبية في الأسعار، وشجع المواطنين على توريد القطن للجمعيات الزراعية.