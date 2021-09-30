وزير الكهرباء يبحث مع السفير الألماني بالقاهرة تعزيز التعاون بين البلدين

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على عمق العلاقات بين مصر وألمانيا، متمثلة في التعاون مع شركة سيمنس الألمانية في مختلف المجالات، مشيراً إلى التعاون القائم والمتمثل في تنفيذ قطاع الكهرباء المصري لعدد من المشروعات والبرامج، بالتعاون مع الجانب الألماني من أجل الاستفادة من خبراتهم والتقدم التكنولوجي.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ خطوات ناجحة في هذا المجال، حيث نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في الانتهاء من العديد من المشروعات والبرامج، بالتعاون مع الجانب الألماني، للاستفادة من خبراته المتميزة والتكنولوجيا المتقدمة.

التعاون مع الشركات الألمانية في قطاع الكهرباء

وأوضح «شاكر» رغبته في استكمال مسيرة التعاون مع الشركات الألمانية على أرض مصر، بعد التعاون المثمر والبناء الذي شهدته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع شركة سيمنس منذ عقود طويلة، والذي تكلل بالنجاح في التعاون المشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة سيمنس والشركاء المصريين بإقامة 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بقدرات بلغت 14.4 جيجاوات، أضافت للشبكة القومية المصرية حوالي 25% من قدرتها، والتي تم إنجازها في فترة زمنية غير مسبوقة خلال عامين ونصف، حيث تصل كفاءة هذه المحطات إلى 60.5%، مما ساهم في توفير استهلاك الوقود في مصر، وتلعب هذه المحطات دورًا رئيسيًا في توفير إمدادات الطاقة قوية لدعم التنمية الاقتصادية طويلة المدى في مصر، خاصة في صعيد مصر، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.

وأكد على اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، مشيراً إلى الربط مع الأردن وليبيا والسودان، وجاري استكمال إجراءات الربط مع السعودية، وكذلك الربط مع قبرص واليونان وتصدير الكهرباء إلى أوروبا.

وأشار «شاكر» إلى الاهتمام الكبير والجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع، موضحاً أنه جاري العمل على قدم وساق لتدعيم شبكات توزيع الكهرباء لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لأعلى مستويات الجودة، وخاصة في صعيد مصر، وكذلك تطوير 47 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء، موزعة على مستوى شركات توزيع الكهرباء، بحيث تغطي كافة أنحاء الجمهورية لرفع مستوى جودة الأداء.

تنويع مصادر الطاقة والتوسع في المشروعات

ولفت إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع لتنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في هذه المشروعات، مؤكدا أنه كان من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022، ولكن نجح القطاع في الوصول لهذه النسبة بنهاية هذا العام 2021، ومن المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035، ويتم حاليا إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.

وأوضح الوزير أنه جاري التعاون مع عدد من الشركات ذات الخبرات التكنولوجية المتعددة، ومن بينهم شركة سيمنس الألمانية، وذلك للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال، وصولا إلى إمكانية التصدير، مؤكداً استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف في هذا المجال.

تطور سريع وملحوظ في مشروعات وزارة الكهرباء

وأشاد فرانك هارتمان، السفير الجديد لجمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، بالتطور السريع والملحوظ في المشروعات التي تنفذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في تحقيقها خلال فترة وجيزة، معربا عن رغبته في تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء في مختلف مجالات الكهرباء.

كما أعرب عن رغبة بلاده في الاستمرار في تقديم خبراتهم ودراساتهم في العديد من المجالات، وكذلك عن رغبته في زيادة حجم الاستثمار على أرض مصر، مشيدا بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبیرة في كافة المجالات.

وفي نهاية اللقاء، أكد الجانبان على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في كافة المجالات، وجذب وتشجيع الاستثمار على أرض مصر، وخاصة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء.