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وزير الكهرباء ينعى المشير طنطاوي: من رجال مصر الأوفياء

كتب:

الوطن
02:03 م | الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
محمد شاكر وزير الكهرباء

محمد شاكر وزير الكهرباء

نعى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة مطمئنة بقضاء الله وقدره، المغفور له بإذن الله المشير حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وأكد شاكر على أن المشير طنطاوي رجلاً من رجال مصر الأوفياء الذي أفنى حياته في الدفاع عن الوطن، وشارك في العديد من المعارك التي خاضتها مصر لاسترداد أراضينا والحفاظ عليها، وقاد سفينة الوطن في وقت عصيب بحكمة بالغة حتى بر الأمان، وقدم نموذجًا يحتذى به للأجيال القادمة.

وتقدم الوزير بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، وللمؤسسة العسكرية وجموع الشعب المصري، داعياً المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

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