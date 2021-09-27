السيسي يمازح وزير الكهرباء: «مش بيشغل محطات مياه إلا لما ياخد الفلوس»

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تنفيذ 15 محطة رفع مياه في سيناء قائلًا: «ده معناه إننا بناخد المياه عكس الانحدار الطبيعي، يعني التحدي هو إن ميبقاش في تكلفة في نقل المياه، لأن محطة الرفع هتفضل شغالة 24 ساعة عشان تاخد المياه».

وأضاف السيسي، في افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر: «وييجي الدكتور شاكر –يقصد وزير الكهرباء- عاوز حق الكهرباء عشان يعمل خطوط ويغلبنا ويقول مش هعمل إلا لما تدوني الفلوس».

15 محطة رفع مياه كانت هتتكلف 200 مليار جنيه لو مفيش حوكمة

وتابع: «عشان الـ15 محطة يتعملوا قعدنا مع الشركات اللي بتجيب الطلمبات عشان نفاصل معاهم في ثمن حاجتنا اللي بنجيبها لبلدنا عشان ناخد أحسن حاجة بأحسن سعر، والموضوع ده لو بنعمله من غير حوكمة ممكن يوصل لـ200 مليار جنيه».

ليرد اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قائلا: «إحنا نزلنا أسعار كتير جدا وسيادتك طلبت الناس وقعدت معاهم والتخفيض فوق تصورنا».

السيسي يفتتح 6 محطات لتحلية المياه في سيناء

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، افتتاح محطة تحلية مياه البحر في مدينة نويبع، بطاقة إنتاجية 15000 متر مكعب/ يوم، وافتتحها المهندس محمود محمد معوض، مدير الموقع، وملازم أول محمد عمرو فتحي المشرف على المشروع.

كما شهد الرئيس السيسي، افتتاح محطة تحليه مياه البحر بأبوزنيمة بطاقة 20 ألف متر مكعب / يوم، وافتتحها المهندس محمد محمد الخولي، مدير المحطة، وملازم أول محمد القذافي حسن المشرف على المشروع.

وشهد الرئيس السيسي، افتتاح محطة تحلية مياه البحر في مدينة دهب بطاقة 15 ألف متر مكعب / يوم، وافتتحها المهندس مصطفى حسين زيدان، والمقدم محمد فتوح المسيري المشرف على المشروع.

كذلك شهد الرئيس السيسي، افتتاح محطة تحلية مياه البحر برأس سدر طاقة 3000 متر مكعب / يوم، وافتتحها المهندس بيشوي عبدالله جورجي، مدير المحطة، والنقيب إسلام مجدي السيد المشرف على المشروع.

كما شهد الرئيس السيسي، افتتاح محطة طلمبات رفع مياه شادر عزام طاقة 400 ألف متر مكعب / يوم، وافتتحها المهندس مصطفى حافز الحسيني مدير عام محطات بورسعيد ودمياط، والنقيب أحمد شعبان عبدالخالق المشرف على المشروع، وكذلك شهد افتتاح محطة رفع طلمبات السلام الرئيسية الجديدة، بطاقة 5.6 مليون متر مكعب / يوم، وافتتحها المهندس خالد محمد صلاح رئيس الإدارة المركزية لمحطات شمال شرق الدلتا، والملازم أول كريم نيازي فاضل المشرف على المشروع.