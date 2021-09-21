وزير الكهرباء يشارك بالمؤتمر السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

شارك الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على رأس وفد مصري رفيع المستوى في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الخامسة والستين، الذي يعقد خلال الفترة 20-24 سبتمبر 2021 بفيينا بحضور مختلف الوفود والبعثات الدبلوماسية الرسمية.

ويضم الوفد كل من السفير محمد الملا سفير جمهورية مصر العربية في فيينا ورئيس البعثة الدبلوماسية والدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والدكتور سامى شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والدكتور حامد ميرا رئيس هيئة المواد النووية والدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية.

الطاقة النووية تحقق 9 من أهداف التنمية المستدامة

وألقى وزير الكهرباء والطاقة، كلمة مصر خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام أمام ممثلي الدول الأعضاء، التي جاء فيها تقدير مصر العميق للدور الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها من المؤسسات الدولية في تحقيق بوتقة التعاون الدولي المشترك؛ لتجاوز الإطار التقليدي بين دول مانحة وأخرى متلقية وصولا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدول العالم، التي يأتي على رأسها الطاقة النووية التي تحقق تسعة من أهداف التنمية المستدامة بشكل مباشر، وهو الأمر الذي تتطلع فيه مصر لتعزيز سبل التعاون التكنولوجي بين مختلف الدول والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

مصر تؤيد قرار زيادة إنشاء المحطات النووية حول العالم

وأعرب «شاكر» عن تأييد مصر القرار التاريخي الذي اتخذه الفريق الحكومي المعني بتغير المناخ، من خلال إدراج الطاقة النووية في سيناريو الحد من نمو درجات الحرارة المحيطة، والعمل على زيادة وتيرة إنشاء المحطات النووية حول العالم، الذي يأتي في ظل الاستفادة من إمكانيات التكنولوجيا النووية من أجل تنفيذ قرارات مؤتمر قمة باريس المعني بتغير المناخ وانخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأكد أن مصر كعضو في مجلس المحافظين داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تعرب كدولة عربية وأفريقية عن اهتمامها بوضع سيناريو ملزم لكل الدول؛ للحد من ظاهرة تغير المناخ، يشتمل على التوسع في خيارات إدراج الطاقة النووية كمصدر طاقة نظيف ومأمون، وأيضا مد يد التعاون لتلك الدول من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتبني هذا السيناريو وهو الأمر الذي يأتي من أولويات عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من خلال جهود رفائيل جروسي المدير العام الحثيثة في الترويج لدور الطاقة النووية في مكافحة تغير المناخ والذي تثمنه مصر بل وتدعمه في مختلف المحافل الدولية.

جهود مصر في المساهمة في تعزيز التنمية المستدامة

وأشار وزير الكهرباء، إلى ما تقوم به مصر من أنشطة البحث والتطوير في كافة مجالات الاستخدام السلمي للطاقة الذرية للمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة وخدمة المجتمع، ويشمل ذلك مجالات الصحة والغذاء والزراعة والموارد المائية، مؤكدًا أن مصر تسخر مرافقها البحثية والتطبيقية لهذا الغرض ومن بينها مفاعل مصر البحثي الثاني والمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بهيئة الطاقة الذرية، الذي تم اختياره من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية كمركز معتمد في الوكالة في مجال الإشعاع الصناعي.

ولفت إلى الدعم الذي توليه مصر من أجل توظيف المرافق البحثية والخبرات والكوادر المؤهلة في خدمة برامج الاستخدام السلمي للطاقة الذرية على المستوى الإقليمي، الذي يشمل المجال العربي من خلال الهيئة العربية للطاقة الذرية والمجال الأفريقي اتفاق التعاون الإقليمي الأفريقي (AFRA).

آخر مستجدات أول محطة للطاقة النووية في مصر

كما استعرض، آخر مستجدات أول محطة للطاقة النووية في مصر في موقع الضبعة، لافتًا إلى الانتهاء من تقديم الوثائق الفنية اللازمة للجهاز الرقابي المصري ضمن متطلبات الحصول على إذن الإنشاء للوحدتين الأولى والثانية، التي من المخطط أن تصدر في النصف الثاني من عام 2022.