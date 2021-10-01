تامر مجدي يكشف لـ «الوطن» تفاصيل شخصيته في مسلسل «ورق التوت»

يشارك الفنان الشاب تامر مجدي في مسلسل «ورق التوت»، الذي ينتمي إلى نوعية مسلسلات الـ45 حلقة، ومن المقرر بداية عرضه في شهر نوفمبر المقبل.

تفاصيل شخصية تامر مجدي في «ورق التوت»

وعن تفاصيل الشخصية التي يجسدها ضمن أحداث المسلسل، كشف مجدي لـ «الوطن»، أنه يؤدي دور شخصية تُدعى «مصيلحي» وهو عاطل عن العمل، يعمل في تجارة المخدرات، وزعيم البلطجية في المنطقة التي يقطنها، كما أنه يحاول طول الوقت إفساد حياة بطلة العمل الفنانة ثراء جبيل.

تامر مجدي: كواليس ورق التوت ممتعة جدًا

وعن كواليس العمل أوضح أنها كانت ممتعة جدًا لأن المسلسل يعتمد بشكل كبير على الشباب، كما أن معظم المشاركين في العمل تجمعهم علاقة صداقة قبل المشاركة في المسلسل، مشيرًا إلى أنه تشجع للمشاركة في «ورق التوت» لأن دوره مؤثر في الأحداث، قائلًا: «شخصية مصيلحي مكتوبة حلو جدًا ومؤثرة جدًا في أحداث المسلسل».

الفكرة العامة لمسلسل «ورق التوت»

وتدور الفكرة العامة للمسلسل حول مجموعة من الطلاب الذين يدرسون في المعهد العالي للفنون المسرحية، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي حول حياتهم الشخصية، وبداية دخولهم المجال الفني وما سوف يتعرضون له في حياتهم الاجتماعية، وتعالج الأحداث بعض القضايا الاجتماعية مثل التنمر، والتحرش الجنسي، العنف المنزلي، وغيرها من القضايا.

«ورق التوت» بطولة شريف سلامة، وثراء جبيل، وخالد أنور، وأسماء جلال، ومحمد كيلاني، ومن كتابة عبادة نجيب، وإخراج حسام علي.

آخر أعمال تامر مجدي

جديرًا بالذكر أن تامر مجدي شارك مؤخرًا في حكاية «غالية» وهي الحكاية الأولى من مسلسل زي القمر الجزء الثاني، بطولة درة، قصه الكاتب يسري الفخراني، تأليف أحمد فرغلي وأحمد حسني، إخراج شيرين عادل.