تامر مجدي: لم أصل لأي مرحلة من مراحل الحب

قال الفنان تامر مجدي، إنه يعتقد أنه لم يصل بعد لأي مرحلة من مراحل الحب الحقيقية، لافتًا إلى أن المرأة هي من تتحكم بزمام الأمور من ناحية الاحتواء والحب، "أنا كشاب لما بادخل في علاقة بكون واضح من البداية، بقول أنا عيوبي كذا"، مؤكدًا أن الصدق يعمل على زيادة الحب.

وأضاف "مجدي" خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، وتقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومنى عبد الغني، "لو فيا عيب هحاول أغيره عشان الشخص اللي بحبه، ولو هي حباني بجد وعندها صدق إننا نبقى مع بعض هي هتقولي أنا كمان مستعدة أساعدك".

وتابع: "أنا شايف إن رجالة كتير يبقى نفسهم يتغيروا وأنا واحد منهم، بحاول أطور من نفسي وأغير من نفسي علشان أوصل لأفضل راحة نفسية، أو عيشة مع الناس اللي حواليهم، والأم أكتر واحدة بتحتوي الموضوع ده".