تامر مجدي يكشف تفاصيل زيارته لوالدة الشهيد علي علي: قالتلي كأني شوفته

بعد انتهاء مسلسل الاختيار، الذي يجسد قصة الشهيد البطل أحمد صابر منسي، والإرهابي هشام عشماوي، وتحقيقه لصدى كبير من المتابعات والمشاهدات بين المصريين، وترك أثرا كبيرا لدى أهالي الشهداء الذين تناول المسلسل لقصصهم، كما ترك بصمة لدى وعي المصريين بقيمة القوات المسلحة المصرية ومايفعلونه فداء لهذا الوطن وما يقدومنه من دماء وأرواح.

وجسد أدوار الشهداء بمسلسل الاختيار عدد كبير من الوجوه الصاعدة ومجموعة من الشباب الموهوبين، وكان من ضمن هؤلاء الشباب الفنان تامر مجدي، الذي جسد دور الشهيد البطل علي علي، أحد أبطال الكتيبة 103 صاعقة وشهيد من شهداء كمين مربع البرث بشمال سيناء.

الفنان الشاب تامر مجدي لم يريد أن يتوقف دوره ونجاحه في تجسيد الدور، وتأثير أداءه في نفوس المشاهدين، بل أراد استكمال رسالته الفنية والإنسانية بالتواصل مع والدة الشهيد البطل علي علي وأسرته أثناء عرض المسلسل وهو ما أسعد والدته كثيرا، كما قام الفنان تامر مجدي بتنظيم زيارة لأسرة الشهيد البطل علي علي بمسقط رأسه بالدقهلية وزيارة قبر الشهيد.

تامر مجدي: كأني كنت بفتتح قناة السويس

وقال تامر مجدي في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن زيارته لأسرة الشهيد كان يوما لاينسى إذ تفاجئ باستقبال كبير من أسرة الشهيد ومن أهالي بلدة الشهيد منذ بداية دخوله القرية وحتى منزل الشهيد علي علي: "الاستقبال كان عظيم جدا كأني بفتتح قناة السويس، كانوا فرحانين جدا وناس كانت واقفة في البلكونات والأطفال بتجري على العربية وكل الأعمار والفئات كانت موجودة وكمان الشرطة والمجلس المجلس نسقوا للزيارة قبلها بوقت كافي لمنع التزاحم والتكدس حفاظا على صحة الأهالي من الكورونا".

وشدد تامر مجدي، على أن أغلبية من استقبلوه كانوا يرتدون الكمامات، مثلما اشترط عليهم حفاظا على صحتهم، "طلبت الناس تلبس كمامات ولو كنت لقيت الوضع غير كدا مكنتش مشيت علشان ما أكونش سبب المشكلة".

بوست إيد والدة الشهيد ولو مكناش في الشارع كنت وطيت على رجليها بوستها

وأضاف تامر مجدي، أنه فور وصوله لمنزل والدة الشهيد تفاجئ بتجهيزات شبيهه لتجهيزات الحفلات، "الناس كانت فرحانة ومجهزين خيمة وكراسي وأعلام مصر في كل مكان، ووقفت وسلمت على كل اللي كانوا موجودين".

واستكمل تامر مجدي، أن والدة الشهيد كانت سعيدة جدا بزيارته، ولكنها لم تستطيع الحديث: "أول ماشافتني فضلت باصة في الأرض والدموع في عنيها، بوست إيديها ولو مكناش في الشارع كنت وطيت على رجليها بوستها، وحضنتني وباستني وقعدت تقولي فرحانة إنك جيت ولما بشوفك كأني شوفته ومجيتك عندي كبيرة جدا، وأصرت إني أكل معاها".

وتابع تامر مجدي، أن العديد من رجال الأعمال وأصحاب الخير تواصلوا معه للتكفل باحتياجات أهالي الشهداء، مؤكدا أن مبادرته بزيارة أسرة الشهيد علي علي لن تكون الأخيرة، ولكنه ينوي التواصل مع أهالي الشهداء.

تامر مجدي: حسيت بالشهيد علي علي مبسوط وأنا بزور قبره

وأشار تامر مجدي إلى أنه قام بزيارة قبر الشهيد علي علي، وكان يرغب في زيارة ميدان الشهيد علي علي ولكن منعا للتزاحم والتكدس لم يستطيع فعل ذلك بأريحية.

وعن انبطاعه عن الزياة قال تامر مجدي: "كل مرة ربنا بيدي شعور جديد.. أنا حسيت أنه الناس دي أهلي وحسيت إني مش غريب عنهم، ونفسي أعملهم حاجات كتيرة جدا وربنا يقدرني".

وعن شعوره حينما وقف أمام قبر الشهيد أوضح تامر مجدي: "كنت حاسس إني مبسوط وأنا رايح أسلم عليه وأقرأ ليه الفاتحة.. كنت حاسس أنه هو كمان مبسوط وقولتله إنها مش هتكون آخر مرة إزورك فيها ويارب تكون مبسوط زي ماأنا مبسوط وأنت سبب إنه الناس حبتني وعرفتني زي ماأنا كنت سبب إنه الناس تحبك وتعرف بطولتك".

وأعرب تامر مجدي عن رغبته بتحسيد شخصية علي علي في فيلم مستقل أو مسلسل، لأنه شخصية بطل ويستحق ذلك بما قام به من بطولته.

مسلسل الاختيار جسد بطولة الشهيد البطل أحمد صابر منسي والإرهابي هشام عشماوي، المسلسل من بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من الفنانين، منهم محمد إمام، وآسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبدالعزيز، وماجد المصري، وصلاح عبدالله، وكريم عبدالخالق، ومحمد عز، ومها نصار، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.