دور الأسر والمدارس لوقاية الطلبة من الموجة الرابعة لفيروس كورونا

مع عودة الدراسة بالمدارس تتساءل الأمهات عن كيفية وقاية أطفالهن من الإصابة بالموجة الرابعة من فيروس كورونا، وخاصةً في ظل التغيرات المناخية الموسمية نتيجةً لحلول فصل الشتاء بأمراضه، والتي تتشابه أعراضها مع أعراض كورونا.

تؤكد الدكتورة آمال صبري، استشاري التغذية العلاجية، أن حماية الأطفال من فيروس كورونا تحتاج إلى مناعة جيدة والحرص على الاحتياطات الاحترازية، ودور هام، حيث أن المناعة الجيدة لجميع أفراد الأسرة هي محصلة لاتباع أسلوب حياة صحي من الصغر، يطبقه الآباء أولاً ليقدموا القدوة والنموذج للأبناء، موضحة أن السبيل للمناعة الجيدة لأطفال المدارس تتطلب تطبيق الخطوات الآتية:

- الحرص على النوم المبكر الجيد وتجنب السهر.

- البعد عن الشاشات الزرقاء لأجهزة الموبايل والكمبيوتر قبل النوم، حيث أنها تسبب الأرق من ١-٣ ساعات.

- تقديم وجبات رئيسية ووجبات بينية خفيفة لهم من الغذاء الصحي المتوازن بحيث تحتوي على العناصر الغذائية المقوية للمناعة مثل البروتين الصحي الحيواني كالبيض واللحوم قليلة الدهن والأسماك والدواجن ومنتجات الألبان كاملة الدسم، وكذلك البروتين النباتي كالبقوليات.

- الحبوب الكاملة كالشوفان، الفريك، البرغل، البليلة والخبز الأسمر والبطاطا الحلوة لغناهم بالألياف والفيتامينات والمعادن، التي من أهمها الزنك المقوي للمناعة.

أغذية تساهم في خفض المناعة

- الدهون الصحية بالقدر اللازم مثل زيت الزيتون، زيت جوز الهند، السمن البلدي، المكسرات النية الغير مملحة.

- الفواكه والخضروات لغناهم بالألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الواقية من الأمراض.

- تجنب الدهون المهدرجة والمتحولة الموجودة في الوجبات السريعة والجانك فود.

- اتباع طرق الطهي الصحية مثل الطهي على البخار والسلق والشوي في الفرن وتجنب التحمير والتسبيك.

- الإقلال من السكر الذي يضعف المناعة، وذلك بتجنب المشروبات الغازية والعصائر والحلويات والمعجنات والدقيق الأبيض.

- تجنب المقرمشات والأطعمة المغلفة.

- الحرص على تناول الماء الكافي على مدار اليوم والمشروبات الصحية.

- تشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة والهوايات.

- إعطاء فيتامين د بمقدار 4 نقاط يومياً في العام الأول و6 نقاط يومياً من العام الأول وحتى إتمام الخمس سنوات من العمر لتقوية المناعة.