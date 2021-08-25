باحثون بريطانيون: تراجع الحماية من كورونا للملقحين بـ«فايزر وأسترازينيكا»

نقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن باحثين بريطانيين، أنهم رأوا بعض الانخفاض ​​في نسبة الحماية من فيروس كورونا المستجد لدى الأشخاص الذين قاموا بأخذ جرعتي اللقاح المضاد للفيروس بالكامل، حيث توصلت دراسة جديدة إلى أن الحماية التي توفرها جرعتين من لقاح "فايزر / بيونتيك"، و"أوكسفورد / أسترازينيكا" بدأت في التضاؤل ​​بعد ستة أشهر من تاريخ الجرعة الأولى.

وتابع التقرير أن الدراسة أثبتت أن لقاح "فايزر / بيونتيك" فعال بنسبة 88% في الوقاية من عدوى "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا، وذلك بعد شهر من تاريخ الجرعة الثانية، ولكن بعد خمسة إلى ستة أشهر، انخفضت نسبة الحماية إلى 74% ، كما أن لقاح "أوكسفورد / أسترازينيكا" يوفر حماية من الفيروس بنسبة 77% ضد العدوى بعد شهر من الجرعة الثانية، بينما بعد أربعة إلى خمسة أشهر، انخفضت نسبة الحماية إلى 67%.

وتابع تقرير الصحيفة البريطانية أن هذا التحليل اعتمد على دراسة "زوي كوفيد" التي تم إجراؤها على أكثر من 1.2 مليون متطوع، وتم فحص نتائج الاختبارات لجميع المشاركين، ومن المتوقع أن يُظهر التحليل الواقعي حماية أقل من التجارب السريرية، ولكن حتى الآن لم يتم اختبار اللقاحات ضد متغير دلتا الذي ينتشر بسرعة الآن في كثير من دول العالم.

ونقلت الصحيفة عن البروفيسور تيم سبيكتور، كبير العلماء في الدراسة، قوله: في رأيي قد يشهد السيناريو الأسوأ المعقول حماية من الفيروس بنسبة أقل من 50% لكبار السن والعاملين في مجال الرعاية الصحية بحلول فصل الشتاء المقبل، وإذا كانت المستويات المرتفعة من العدوى في المملكة المتحدة مدفوعة بالقيود الاجتماعية المخففة والمتغير القابل للانتقال بشكل كبير، فقد يعني هذا السيناريو زيادة عدد الحالات التي تحتاج إلى دخول المستشفى وكذلك زيادة عدد الوفيات.