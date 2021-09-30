صيدلة الجامعة الألمانية بالقاهرة تحصل على طلبي براءة اختراع

نجح فريق بحثي بكلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة الألمانية بالقاهرة، بمشاركة جماعية ضمت مؤسسة بادن فورتنبرج الألمانية ومجموعة من العلماء و الباحثين، الحصول على موافقة مكتب براءات الاختراع الأوروبي والمنظمة العالمية للملكية الفكرية في الحصول على طلبي براءه أختراع نظير تشييد بروتينات صغيرة ذات فعالية قوية على مستقبلات مناعية على سطح الخلية، تتحكم في الحجب الكلي أو الجزئي في مسار دخول الفيروسات إلى الخلايا مثل فيروس الإيدز، مما يمكن الجسم البشري من القضاء على الفيروس ومنع تكاثره في مدة قصيرة جدا، كما أن هذا الحجب للمسار له فاعلية مؤكدة في علاج الالتهابات المختلفة والسرطانات و الإمدادات الدموية للأورام.

قال الدكتور أشرف عبادي رئيس قسم الكيمياء الصيدلية وعضو الفريق البحثي بالجامعة الألمانية بالقاهرة، إنه جرى تحسيين ثبات البروتينات الصغيرة في الأجسام الحية وغير الحية، وتحسين التواجد الحيوي لها مما يمهد لاستخدامها إكلينيكيا بنجاح، و يفتح آفاقا غير مسبوقة لتصنيع أدوية علاجية جديدة بهذا الاكتشاف.

صيدلة الجامعة الألمانية تحصل على طلبي براءة اختراع

و أضاف أن نتاج هذا الابتكار بدأ كجزء من الرسالة التي تقدمت بها مونيكا حبيب، خريجة كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة للحصول على درجة الدكتوراه عام 2018، و المعنونة بـ«التحسين الهيكلي للببتيد المعدل لمستقبلات كيموكين»، ومن ثم وعلى مدار عدة أعوام قام فيها المشاركون بإجراء العديد من التجارب المعملية، وتنظيم ورش العمل والتي جرى التوصل لهذا الابتكار الفعال، وهو ما أتاح لمجموعة العمل للتقدم بطلب للحصول على طلبي براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع الأوروبي والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، استمرت ثمانية عشر شهرا للتحكيم والتقييم، وتمت الموافقة عليه من الجانبين.

أشرف منصور: دعم الجامعة للباحثين وتشجيعهم

وفى السياق ذاته، هنأ الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة فريق العمل على تحقيقه لهذا الإنجاز العلمي، معربا عن سعادته بالتعاون الدولي المثمر مع الجامعات الشريكة للجامعة الألمانية منها جامعة «اولم» و الجامعات الأوروبية، الذي سوف يساهم إيجابيًا في علاج العديد من الأمراض، مؤكدا دعم الجامعة للباحثين وتشجيعهم لإجراء البحوث الجامعية والابتكارات، مع حفظ حق استخدام الملكية الفكرية لهم محليًا ودوليًا، ودفعهم لانتقاء التكنولوجيا القابلة للتطبيق بغرض توظيف البحث العلمي لخدمة الصناعة.