أوبل تغلق مصنعها في ألمانيا لنهاية العام بسبب أزمة الرقائق الإلكترونية

أعلنت شركة «أوبل» الألمانية توقف مصنعها في ألمانيا والذي ينتج أهم سيارات الشركة في الوقت الحالي وهي «أوبل جراند لاند»، بداية من الأسبوع المقبل حتى نهاية العام الجاري.

وأكد متحدث باسم «أوبل» فى ألمانيا أن سبب الإغلاق لهذه المدة الطويلة يكمن في النقص المستمر في الرقائق الإلكترونية لدى مصانع الشركة في ألمانيا.

وأضاف أن عملية تصنيع وإنتاج «أوبل جراند لاند» من الممكن أن تعود مرة أخرى فى بداية العام 2022 بما فى ذلك النسخة الهايبرد، ولكن إذا سمحت الحالة العامة لسلسلة التوريد، وهذا يعتمد على مدى توافر الرقائق الإلكترونية.

ولكن هذا التوقف الكامل في المصنع الذي سيدوم ثلاثة أشهر لن يؤثر على توافر السيارة فى فرنسا، لأنه يتم إنتاج «جراند لاند» في مصنع بيجو السابق فى فرنسا، بحسب تصريحات متحدث «أوبل».

وبسبب هذا لن تتأثر فرنسا بغلق مصنع أوبل في ألمانيا، إن لم تؤثر أزمة الرقائق الإلكترونية على المصنع هناك.

وأوقفت شركة «Stellantis» الإنتاج في مصانع أخرى، بما في ذلك في أوروبا وكندا، وتوقعت أنها ستنتج 1.4 مليون سيارة أقل هذا العام بسبب نقص الرقائق.

تداعيات أزمة الرقائق تصل مصر

وسيطول التأثير مصر بكل تأكيد لأن «أوبل جراند لاند» تصل مصر عن طريق مصنع ألمانيا للاستفادة من الخصومات الجمركية على السيارة.

وذكر موزع لسيارات أوبل لـ«الوطن»، أن شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري المحلي لسيارات «أوبل» في مصر، ستعلن عن توقف وغلق باب الحجز على سيارات «أوبل جراند لاند» حتى نهاية العام، وذلك خلال الفترة المقبلة.

وقد يؤثر ذلك بشكل كبير على أسعار «أوبل جراند لاند» في سوق السيارات بارتفاع أسعار غير رسمية عليها بما يعرف بـ«أوفر برايس»، وقد يصل الى أرقام كبيرة غير مبررة على هذه السيارة.