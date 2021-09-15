انخفاض مبيعات السيارات في الصين للشهر الرابع بسبب الرقائق الإلكترونية

انخفضت مبيعات السيارات في الصين، أكبر دولة في مبيعات السيارات في العالم، للشهر الرابع على التوالي، بسبب أزمة نقص الرقائق الإلكترونية التي ضربت صناعة السيارات منذ ديسمبر من العام الماضي.

وقالت الرابطة الصينية لمصنعي السيارات، إن شحنات السيارات الجديدة في الصين انخفضت في شهر أغسطس الماضي، بنسبة 18% على مستوى الصناعة، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتصل إلى أقل من 1.8 مليون سيارة.

وانخفضت مبيعات السيارات الخفيفة الجديدة «السيدان والكروس أوفر» وسيارات الدفع الرباعي، بنسبة 12%، لتصل إلى 1.55 مليون سيارة بحسب الرابطة الصينية لمصنعي السيارات.

انخفاض مبيعات السيارات التجارية والشاحنات والحافلات بنسبة 43% خلال أغسطس

جدير بالذكر، أن مبيعات السيارات التجارية والشاحنات والحافلات انخفضت بنسبة 43% خلال أغسطس، بعد تحديث الصين لقواعد الانبعاثات الخاصة بمركبات الديزل إلى معايير اليورو الـ6، الأكثر صرامة، ولكنها ارتفعت بنسبة 77% في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي 2020، وارتفعت مبيعات شركات صناعة السيارات الصينية بنسبة 14% لتصل إلى 16.6 مليون سيارة في الأشهر السبعة الاولى من العام الحالي.

مبيعات السيارات الكهربائية

وعلى عكس أرقام سوق السيارات الصينية، حافظت السيارات الكهربائية على أرقام مبيعات كبيرة، حيث ارتفعت مبيعاتها في الصين، خلال أغسطس الماضي، بنسبة 180%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

حيث وصلت المبيعات الإجمالية للسيارات الكهربائية في الصين، خلال أغسطس، نحو 321 ألف سيارة، وتشمل هذه الأرقام 265 ألف سيارة كهربائية بالكامل، بارتفاع في المبيعات بنسبة 190%.

كما تشمل 56 ألف سيارة هجينة موصولة بالكهرباء «Plug-In»، بارتفاع في المبيعات بنسبة 170% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020.

وأعلنت شركة «تيسلا الكهربائية» أنها باعت أكثر من 44 ألفا و200 سيارة كهربائية صينية الصنع.