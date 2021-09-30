سقوط نصاب الوظائف الحكومية: «الضرائب» بـ50 ألف جنيه وكل مهنة بتسعيرة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة سقوط عاطل يدعى «س. خ»، 33 سنة، بتهمة النصب على المواطنين في الغربية، بزعم قدرته على توفير فرص عمل ووظائف للعاطلين في الجهات الحكومية، أن المتهم بدون عمل، وأنه تمكن من النصب على المتهمين من خلال ادعائه أنه يعمل مستشارا لعدد من الوزراء.

شقة بإيجار 10 آلاف جنيه

ووفقا للتحريات التي أجرتها مباحث الأموال العامة، فإن المتهم يقيم في شقة مفروشة بمدينة طنطا، وادعى أنها شقته، حيث يدفع إيجارا شهريا لها قيمته 10 آلاف جنيه، وعلق على باب الشقة لافتة باسمه مدون بها أنه مستشار.

وظائف الضرائب بـ50 ألف جنيه

وتابعت التحريات، بأن المتهم تمكن من النصب على عدد من المواطنين في الشقة التي كان يعقد داخلها لقاءاته بهم، وحصل منهم على مبالغ مالية تقدر بـ100 ألف جنيه تحت الحساب، وجعل لكل وظيفة تسعيرة، حيث كان يطلب في وظائف الكهرباء والمياه مبلغ 40 ألف جنيه، وفي التأمينات 30 ألفا، و50 ألفا لوظائف الضرائب.

وذكرت التحريات، أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تلقت بلاغًا من 3 مواطنين مقيمين بمحافظة الغربية، يفيد بقيام عاطل بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، زاعماً قدرته على توفير فرص عمل لذويهم بإحدى الجهات الحكومية، وذلك على خلاف الحقيقة.

المتهم رفض رد أموال الضحايا

وتبين قيام المتهم والمقيم بمحافظة الغربية بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين، بزعم توفير فرص عمل لهم ولذويهم بإحدى الجهات الحكومية، ومدعياً علاقاته بمسؤولي تلك الجهات خلافاً للحقيقة، إلا أنه لم يف بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم للنيابة التي تولت التحقيق.