الداخلية تكشف 3 وقائع نصب: أبرزها شخصان نصبا على رجال أعمال في 3.5 مليون جنيه

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة القبض على شخصين لأحدهما معلومات جنائية بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين وأصحاب الشركات وخاصة شركات الاستثمار العقاري والمقاولات.

ضبط شخصين نصبا على أصحاب شركات: «عملوا نفسهم رجال أعمال»

وبينت التحريات أنَّ أحدهما أنشأ مجموعة شركات للاستثمار والكائنة جميعها بمحافظة الجيزة، واشترك مع الثاني بالإعلان عن نفسه بصفته رئيس مجلس إدارة تلك الشركات، وأنَّه يحتفظ بالعديد من المشروعات العقارية الخاصة بالدولة، وأنه يرغب في مشاركة شركات المقاولات الخاصة في الدخول معه بتلك المشروعات ويبرم عقود مقاولة مع أصحاب تلك الشركات للمشاركة في تنفيذ بعض المشروعات وفي أثناء ذلك يطلب منهم مبالغ مالية لتحويلها إلى حساب شركاته، بزعم كونها تأمين لتنفيذ تلك المشروعات وقيامهما عقب ذلك بالنصب والاحتيال على أصحاب شركات المقاولات والاستيلاء على الأموال التي تمّ دفعها كتأمين لتنفيذ المشروعات دون وجه حق.

عقب تقنين الإجراءات تم مداهمة الشركة وأمكن ضبط المذكورين وبتفتيش الشركة تم ضبط (كارنيهات مقلدة، وعقود مقاولات، وأيلحة، وأجهزة لاب توب، وهواتف محمولة).

وخلال تفتيش مقر الشركة تبين حضور 4 أشخاص وأبلغوا بتضررهم من المتهمين المضبوطين والاستيلاء على أموالهم تحت زعم مشاركتهم في تنفيذ مشروعات وقاموا بدفع 3,5 مليون جنيه في حساب شركة أحد المتهمين بأحد البنوك وأنهم طالبوا المتهمين برد الأموال أكثر من مرة إلا أنهما لمتنعا عن سداد الأموال.

ضبط صاحب شركة سياحة وهمية يبيع تأشيرات سفر أون لاين بـ70 ألف جنيه

ضبطت القوات الأمنية، أحد الأشخاص بتهمة إنشاء شركة وهمية في بنها القليوبية، والذى أعلن على مواقع التواصل الاجتماعي عن نشاط شركته فى مجال تقديم الخدمات السياحية وإنهاء إجراءات الحصول على تأشيرات سفر من السفارات الأجنبية بالبلاد، وأن من بين الأوراق التى يوفرها لعملاء شركته شهادات طبية صادرة من مستشفيات حكومية تفيد –على خلاف الحقيقة - أن حالتهم المرضية حرجة وتحتاج لتدخل جراحي وعلاج بالخارج وذلك لتسهيل الحصول على تأشيرات دخول لبعض الدول.

وحسب التحريات زعم لعملائه أنه بموجب تلك الشهادات المزورة يمكن حصولهم على تأشيرات سفر من أجل العلاج، نظير مبالغ مالية تتراوح ما بين 40 إلى 70 ألف جنيه مـن كل عميل، وتمّ ضبط التقارير والمحررات المزورة.

شخص ينصب على مدير شركة مقاولات: «هبدلك الجنيه بسعر أقل»

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول من (مدير شركة مقاولات بالجيزة) بسابقة تعرفه على (أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول)، والذي أوهمه بقدرته على استبدال العملة المصرية إلى العملة الأجنبية الدولار بسعر أقل من المُتداول بالسوق المصرفي، واتفق معه على التقابل، ومع وصوله استلم المبلغ المالي منه وتمكن من مغافلته والدخول لأحد العقارات والخروج من الباب الخلفي، واستولى على المبلغ المالي المشار إليه، ولاذ بالفرار.

وتبين أن المتهم متورط في 4 وقائع أخرى، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وتم بإرشاده ضبط (3 سيارات مقيدة باسم زوجته - مبالغ مالية محلية وأجنبية، 5 هواتف محمولة - كمية من المشغولات الذهبية وزنت 80 جرامًا).