محافظ المنيا يتابع أعمال تنفيذ 1827 مشروعا في قرى «حياة كريمة»

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري، وذلك للوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال، وفقا للجدول الزمني المحدد، حيث تعد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من أهم وأضخم المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

تطوير 192 قرية و757 تابعاً في 5 مراكز بالمنيا

يستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، الذي أطلقه عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تطوير 192 قرية و757 تابعاً، باجمالي 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهي أبو قرقاص وملوي والعدوة ومغاغة ودير مواس، بتكلفة 23 مليار جنيه، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 3 ملايين شخص.

اجتماع دوري لمحافظ المنيا لمتابعة مشروعات «حياة كريمة»

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي يعقده محافظ المنيا أسبوعياً، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات، وممثلي جهاز التعمير، ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسي، ومؤسسة حياة كريمة.

وأعلن المحافظ استمرار العمل في تنفيذ 1827 مشروعاً من جملة المشروعات المدرجة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، وذلك في 16 قطاعاً خدمياً على مستوى مراكز المحافظة، بتكلفة إجمالية قدرها 23 مليار و305 ملايين و440 ألف جنيه.

«القاضي»: متابعة دورية لنسب تنفيذ المشروعات ميدانياً

ناقش المحافظ مع الجهات المختلفة، خلال الاجتماع، نسب التنفيذ ومعدلات الأداء لعدد من المشروعات بالمراكز المدرجة، لافتاً إلى أنه يجري متابعة دورية لنسب تنفيذ المشروعات ميدانياً، من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها، وشدد على رؤساء المراكز بضرورة المتابعة الميدانية لكافة المشروعات، مع التواجد على أرض الواقع ميدانياً لتلافي كافة العقبات، وحل جميع المشكلات أولاً بأول.