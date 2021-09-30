«حياة كريمة» تعقد ندوة عن التحول الرقمي في الغربية بحضور المحافظ

شهدت مدرسة الشهيد عبدالمنعم شريف بقرية حنون مركز زفتى، ندوة بحضور تضم أهالي قطاع وحدة سنبو الكبرى، بمحافظة الغربية، ومحافظ الغربية وبالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة حياة كريمة.

نشر الثقافة الرقمية بالغربية

وناقشت الندوة، التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا، وتناولت عدة موضوعات على 3 محاور وهم:

1. محور نشر الثقافة الرقمية، ويهدف إلى محو الأمية الرقمية، ونشر الوعي الرقمي وتعزيز الثقافة الرقمية لتحقيق الشمول الرقمي للفئات المستهدفة، ويشمل ندوات التثقيف المالي والرقمي ومحو الأمية الرقمي، والمواطنة الرقمية، وخدمات الحكومة، وأساسيات التحول الرقمي.

محور المهارات الرقمية

2. محور المهارات الرقمية، ويهدف إلي تدريب طلاب المدارس والجامعات على مهارات استخدام الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات لمواكبة التطور التكنولوجي، ويشمل، الحاسب الآلي والإنترنت، البرامج والتطبيقات المكتبية، والأمن السيبراني.

3. محور التمكين الاقتصادي الرقمي، ويهدف إلى تأهيل الطلاب والخريجين من أبناء القرى المستهدفة للعمل الحر والتدريب والشمول المالي والدفع الإلكتروني ونقل المهارات والتجارة الإلكترونية، ويشمل البرامج والتطبيقات المكتبية المتقدمة، ومواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، والتسوق الرقمي، والمهارات الوظيفية والحياتية، والشمول المالي، وريادة الأعمال وإدارة الأعمال، والعمل الحر.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية يرافقه مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، والدكتورة زينب سامي منسق حياة كريمة بالغربية، قد تفقد قافلة العيون التي نظمتها صناع الخير بالتعاون مع البنك الأهلي المصري بقرية حنون مركز زفتى ضمن أنشطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة في المحافظة، وأشاد خلال بالإنجازات التنموية والخدمات العظيمة التي تقدمها مؤسسة حياة كريمة.