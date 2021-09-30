«حياة كريمة» تطلق قافلة طبية بقرية سبعة في أسوان: «الكشف عن 540 مريض»

في إطار مبادرة حياة كريمة، وجهت جامعة أسوان قافلة طبية لقرية سبعة قبلي التابعة لقرية العباسية بمركز كوم امبو، حيث شملت القافلة ٧ تخصصات هي الباطنة، الجراحة، العظام، المسالك البوليه، الأنف والأذن والحنجرة، الجلدية، والعيون بجانب صيدلية متكاملة احتوت على ٦٥ نوع من الأدوية لكافة التخصصات المشاركة.

الكشف على 540 مريض وإخضاع 78 منهم للتدخلات الطبية والعمليات الجراحية

وجرى الكشف الطبي على ٥٤٠ مريض وتحويل ٧٨ منهم بعدد من التخصصات للمستشفى الجامعى لتدخلات طبية ولإجراء عمليات جراحية.

مشاركة قوية في القافلة

وشارك في القافلة، الكوادر الطبية بجامعة أسوان وضمت وكيل كلية الطب لشئون البيئة و٨ اطباء فى ٧ تخصصات و٢ بالصيدلية بواقع صيدلى وممرض، كما ضمت ٧ من فريق التمريض بالمستشفى الجامعي، و٦ من الإداريين برعاية شباب جامعة أسوان.

كما شارك في القافلة أيضا، أعضاء مؤسسة حياة كريمة بأسوان، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ومديرية الصحة بأسوان والجهات التنفيذية بمركز ومدينة كوم امبو.

3 محاور للمشروع

وفي وقت سابق، أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن المشروع القومي يعمل في إطار 3 محاور، هي محور البنية التحتية، والتنمية المجتمعية، أما المحور الثالث فهو فإنه مكمل للمحوريين السابقين، وهو محور التنمية الاقتصادية.

وأشارت، إلى وجود عدد كبير من الصناعات تعمل بشكل غير رسمي في كل القرى، لأنها لا تختار المكان الملائم، وبالتالي فإن مشروع حياة كريمة يستهدف تخصيص مجمع صناعي لكي يشمل ما يزيد عن 50 مصنعا صغيرًا، وتكون به ساحات لتكون بمثابة معرضا لتسويق المنتجات التي تتم صناعتها.

وكان ماجد أمين، منسق ومؤسسة مجموعة «نيو إيجيبت»، إحدى المؤسسات المشاركة مع وزارة الهجرة في مبادرة «حياة كريمة»، قد أعلن أن المصريين بأمريكا، يعملون، منذ أكثر من شهر، لإجراء ترتيبات قبل إطلاق الموقع الرسمي الذي سيتم من خلاله استقبال التبرعات من الولايات المتحدة لصالح مشروعات تطوير القرى المستهدفة ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وأضاف «أمين»، أن أول حملة لجمع التبرعات بالولايات المتحدة، ستنطلق في 2 أكتوبر المقبل، وذلك في صورة دعم مادي ومعنوي أو على مستوى العلاقات من المتبرعين.