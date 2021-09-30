سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الخميس 30-9-2021

استقرت أسعار مواد البناء، اليوم الخميس، 30 سبتمبر 2021، بالسوق المصرية، لتتراوح أسعار الأسمنت بين 1010 جنيه و710 جنيه للطن، فيما تراوح سعر الحديد بين 14700 جنيه و13700 جنيه للطن، وتستعرض «الوطن» سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم، على النحو التالي:

أسعار الأسمنت اليوم في الشركات

- سجل سعر أسمنت المسلح 1010 جنيه للطن، وهو الأعلى سعراً بالسوق المحلية.

- يليه أسمنت «النصر» و«المخصوص»، حيث يتراوح سعر الطن، بين 950 و955 جنيها.

- ويتراوح سعر أسمنت «وادي النيل» بين 930 و940 جنيها للطن.

- ويتراوح سعر أسمنت «حلوان» بين 935 و940 جنيها للطن.

- فيما بلغ سعر أسمنت «السويس» 965 جنيها للطن.

- واستقر سعر أسمنت «سيناء» عند 940 جنيها للطن.

- فيما يتراوح سعر أسمنت «الممتاز» بين 860 و785 جنيها.

- وبلغ سعر طن أسمنت «الصعيد» نحو 750 جنيها.

- سجل سعر أسمنت «الدلتا» 710 و715 جنيه للطن.

أسعار الحديد اليوم في الشركات

واستقرت أسعار الحديد اليوم في أغلب الشركات خلال تعاملات اليوم، لتسجل الأسعار الآتية:

- سجل حديد «عز» للتسليح 14700 جنيه للطن، وهو الأعلى سعرًا مقارنة بأسعار الشركات الأخرى.

- يليه سعر حديد «العتال» الذي سجل 14600 جنيه للطن.

- ووصل سعر حديد تسليح شركة «المصريين»، إلى 14400 جنيه للطن.

- بلغ سعر الطن الحديد بشركة «بشاي»، 14500 جنيه.

- وسجل سعر طن الحديد بشركات «عطية» و«المراكبي» و«الكومي» و«المعادي» و«العشري» و«مصر ستيل»، 13700 جنيه، وهو أقل سعر بالسوق المحلية.

- بلغ سعر حديد «سرحان» نحو 14300 جنيه للطن.

واعتادت شركات الحديد والصلب، أن تعلن أسعارها عبر مواقعها الرسمية في مطلع كل شهر، وسط توقعات بانتعاش المبيعات لأسباب عدّة، من بينها استئناف تراخيص البناء وفقًا لاشتراطات البناء الجديدة التي صدرت مؤخرًا.