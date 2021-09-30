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رئيس الوزراء يوجه بالاستعداد لأي تقلبات جوية محتملة

كتب:

محمد مجدي
05:47 م | الخميس 30 سبتمبر 2021
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المحافظين، بضرورة توافر الإمكانات اللازمة، لمواجهة أية تقلبات محتملة في الأحوال الجوية، وذلك خلال ترؤوسه اجتماع مجلس المحافظين منذ قليل.

وتناول اجتماع مجلس الوزراء، صباح أمس، الخطوات التي تتم استعدادا لبدء موسم الأمطار خلال الشهور المقبلة.

وشدد مدبولي، على ضرورة أن تكون كل الأجهزة المعنية على أهبة الاستعداد للتعامل مع هذه الظروف المناخية، مع التأكيد على ضرورة تطهير الشبكات، وتوافر المعدات اللازمة لكسح المياه، وإعادة الحركة على الطرق، مع تشكيل غرف عمليات للتعامل مع أي موقف طارئ في هذا الشأن.

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