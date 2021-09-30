مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين لبحث إنهاء التعديات وبدء الدراسة

انطلق، قبل قليل، اجتماع مجلس المحُافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة أوضاع المحافظات في ظل توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضاء على التعديات التي طالت الأراضي الزراعية والترع والمصارف في المحافظات خلال 6 أشهر.

كما يتناول الاجتماع استعدادات المُحافظين لبدء العام الدراسي في 9 أكتوبر المقبل.

وسنوافيكم بالمزيد من التفاصيل بعد قليل.