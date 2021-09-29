مدبولي: نسعى لتوطين صناعة اللقاحات لتلبية الاحتياج المحلي والأفريقي

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بالإشارة إلى الرسائل المهمة التي تضمنتها الكلمة المسجلة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76.

سياسة فرض الأمر الواقع في أزمة السد الإثيوبي تنذر بتهديد واسع لأمن واستقرار المنطقة بأكملها

وأوضح مدبولي، بحسب بيان عن مجلس الوزراء اليوم، أنّ كلمة الرئيس السيسي، تضمّنت رسائل قوية، أبرزها التأكيد على أنّ نهر النيل شريان الوجود الوحيد لمصر، وأنّ سياسة فرض الأمر الواقع باتت تنذر بتهديد واسع لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

أفريقيا القارة الأكثر تضررا من جائحة كورونا

وشدد على ضرورة الاستجابة السريعة والفعالة لاحتياجات أفريقيا من لقاحات فيروس كورونا، كونها القارة الأكثر تضررا من تداعيات الجائحة، إلى جانب تحديات أخرى، مؤكدا حرص مصر على توطين صناعة اللقاحات، حيث تستهدف إلى جانب تلبية احتياجات مواطنيها، التصدير أيضا إلى القارة الإفريقية.

مدبولي: محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر «إعجاز» بكل ما تحمله الكلمة من معنى

وأشاد رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة اليوم، بافتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، باعتباره المشروع الأضخم من نوعه على مستوى العالم، لافتاً إلى أنّ المشروع إعجاز بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

ووجّه مدبولي، الشكر والتقدير للقائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والانتاج الحربي، والهيئة الهندسية، المشرفة على المشروع، والشركات المصرية المنفذة له، والتي أثبتت قدرتها على تنفيذ كبرى المشروعات في مختلف القطاعات، بصورة تعكس قوتها وتميزها، وهو ما يسعدنا كمواطنين بوجه عام.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، إلى المؤشرات الإيجابية التي تضمنها تقرير البنك الدولي حول التقنيات الحكومية، مشيرا إلى أنّ التقرير اعتبر مصر ضمن الدول مرتفعة الأداء في مؤشر تطور التقنيات الحكومية لعام 2020، لتحقق مصر درجات مرتفعة وأعلى من المتوسط العالمي في مجالات التقييم كافة، مشيرا إلى أنّ ذلك يعكس جهد الدولة حاليا في مجال التحول الرقمي في مختلف القطاعات.