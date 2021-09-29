مدبولي: التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على المجاري المائية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم، بالدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة خلال هذه الفترة، وذلك بحضور الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بالوزارة .

وخلال اللقاء، تابع رئيس الوزراء موقف إزالة التعديات على المجاري المائية، مؤكداً استمرار التنسيق التام بين مختلف أجهزة الدولة، لإتمام إزالة هذه التعديات، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد، بما يضمن عدم تكرار هذه الظاهرة مرة أخرى، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال تلك التعديات على المجاري المائية، بهدف الحفاظ عليها، وتعظيم الاستفادة منها، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونوه عبد العاطي، في هذا الصدد إلى استمرار جهود الوزارة في التعامل مع التعديات على المجاري المائية على مستوى الجمهورية، وما يتم حاليا من إزالة لكافة أعمال الردم، والمخالفات على المجاري المائية على فرعي رشيد ودمياط.

استعدادات أسبوع القاهرة الرابع للمياه 2021

وتطرق وزير الموارد المائية والرى خلال اللقاء إلى الاستعدادات الخاصة بعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه 2021، والمقرر عقده خلال الفترة من 24 - 28 أكتوبر المقبل، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت عنوان "المياه والسكان والمتغيرات العالمية: التحديات والفرص"، وبمشاركة عدد كبير من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسؤولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني.

وتناول الوزير البرنامج والأحداث المقرر عقدها خلال أسبوع القاهرة الرابع للمياه، مؤكداً أن هذا الحدث المهم يأتي في إطار اهتمام الدولة بملف المياه ووضعه على رأس أولويات الأجندة السياسية، باعتباره واحداً من أهم مقتضيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأشار الوزير إلى أنه من المستهدف خلال جلسات ومناقشات الأسبوع التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية، لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التي تطرأ على العالم من تغير متسارع في استخدامات الأراضي والمناخ.