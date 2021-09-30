مدبولي يوجه بحصر التعديات على الأراضي الزراعية والمجاري المائية

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة بكل محافظة، برئاسة نائب المحافظ، تختص بمتابعة إزالة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية، ويكون في عضويتها مسؤولو الوزارات والجهات المعنية.

إزالة التعديات على المجاري المائية

وشدد رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه اجتماع مجلس المحافظين منذ قليل، على ضرورة القيام بحصر دقيق لجميع التعديات، بالتنسيق مع وزارتي الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، مع المتابعة المستمرة لإجراءات إزالة تلك التعديات، على أن يتم إعطاء الأولوية لجميع أشكال التعديات القائمة على نهر النيل، بفرعيه رشيد ودمياط، من ردم وإشغالات وغيرها، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

حصر التعديات بكل دقة

ووجه «مدبولي»، بأن تتولى كل لجنة حصر التعديات بكل دقة وحجمها، مع توضيح آلية التعامل الملائم معها، وإعداد تقرير دوريّ عن الموقف التنفيذي للتعديات وحجم الإزالات التي تمت في هذا الشأن.