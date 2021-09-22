«رئيس مجلس السيادة السوداني»: القوات المسلحة هي من أجهضت محاولة الانقلاب

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان عبد الفتاح البرهان، «اتخذنا خطوات هامة في طريق بناء منظومتنا الأمنية»

وأضاف البرهان، خلال كلمة له بعد محاولة انقلاب فاشلة تعرضت لها السودان أمس، وتنقلها قناة "العربية" أن الجيش والدعم السريع والأجهزة الأمنية مكرسة لحماية وحدة السودان واستقراره

البرهان: الجيش مكرس لحماية السودان

وأكد رئيس السيادة السودانى ، أن القوات السودانية أصبح لديها بنية تحتية تدريبية جيدة وملائمة، قائلا «هناك من يريد بث الفرقة في صفوف قواتنا المسلحة».

وتابع البرهان،أن وحدة القوات المسلحة هي وحدة السودان وتماسكنا هو تماسك السودان،مؤكدا «واجبنا هو تحقيق أحلام الشعب السوداني بمشاركة كافة القوى الوطنية».

البرهان: لا توجد حكومة منتخبة ونحن أوصياء على الحفاظ على أمن الوطن

وأشار البرهان، أنه لا توجد حكومة منتخبة ونحن أوصياء على الحفاظ على أمن الوطن،مضيفا ، «أقول للسياسيين إن القوات المسلحة هي من أجهضت المحاولة الانقلابية»

وأكد رئيس السيادة السودانى: «نؤمن بالتحول الديمقراطي وضرورة نجاح الفترة الانتقالية ولا نطمع في السلطة»، مشيرا إلى أن هناك جهات معينة كل همها الوصول لكرسي السلطة وليس الديمقراطية

وأوضح البرهان، أن القوى السياسية تتجاهل معاناة الشارع وتركز جهدها على الإساءة للعسكريين، لافتا إنه لم تتم دعوة المجلس الانتقالى لمبادرة رئيس الوزراء رغم أننا شركاء في المرحلة الانتقالية

البرهان: ملتزمون بالسير في المرحلة الانتقالية وفقا للتواريخ المتفق عليه

وتابع البرهان، «ملتزمون بالسير في المرحلة الانتقالية وفقا للتواريخ المتفق عليها نعمل وحدنا من دون دعم من الحكومة المدنية، مضيفا «نقول للقوى السياسية إننا لن نقبل بعد الأن بأي إساءات أو إقصاء»

ولفت رئيس السيادة السودانى إلى أن ما يقال عن دعمنا للتحرك في شرق السودان هو كذب وافتراء،قائلا « قضيتنا هي الوطن وليست المناصب وندعو القوى السياسية للقيام بالمثل»، مؤكدا أن ما حدث بالأمس كاد ليكون كارثة لولا حكمة العسكريين في التعامل مع الوضع.