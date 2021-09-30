وزيرة التجارة والصناعة تفتتح فعاليات الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي

افتتحت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، فعاليات الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي، نيابةً عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث يقام المعرض خلال الفترة من 30 سبتمبر حتى 8 أكتوبر المقبل، وتنظمه الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بحضور سفراء دول المملكة العربية السعودية وباراجواي وجورجيا وباكستان والإكوادور ولبنان، إلى جانب سفراء الدول المشاركة في المعرض.

وقالت الوزيرة إن المعرض يعد الحدث التجاري الأهم والأكبر في مصر والشرق الأوسط، ويحظى باهتمام عدد كبير من الدول على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيرةً إلى أهمية المعرض في توفير احتياجات المواطن المصري بمواصفات وجودة عالية وأسعار تنافسية، لا سيما أنه يتواكب هذا العام مع افتتاح العام الدراسي الجديد، ما يمثل فرصة لزائري المعرض للحصول على المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مناسبة.

وأكدت حرص الوزارة على إنجاح المعرض الهام وظهوره بالصورة التي تليق باسم وأهمية وتاريخ المعرض باعتباره أحد أقدم المعارض المقامة في مصر، مشيرة إلى أن المعرض يعد أكبر تجمع للشركات المصرية بمختلف قطاعاتها ومنتجاتها حيث حقق المعرض نجاحاً واستمرارية على مدار 53 عاما.

جامع: المعرض يسهم في توفير احتياجات المواطن بأسعار مناسبة

وأضافت الوزيرة أن المعرض يسهم في الترويج للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية خاصة، أن هناك عددًا كبيرًا من الدول تشارك بفعاليات المعرض، كما يسهم في رفع جودة وتنافسية المنتجات المتداولة بالسوق المحلي.

ولفتت إلى أن المعرض يقام هذا العام على مساحة 10 آلاف متر مربع وبمشاركة 7 دول، هي المملكة العربية السعودية وإندونيسيا والسودان وفيتنام وسريلانكا وأوغندا، بالإضافة إلى دولة العراق التي تشارك كضيف شرف الدورة الـ54 للمعرض، مشيرة إلى أن المعرض يضم أكبر الأسماء التجارية من مختلف القطاعات الإنتاجية التي تشمل قطاعات الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة والمفروشات والأجهزة الكهربائية والمنزلية والأثاث والمصنوعات الجلدية والمراتب والكيماويات، بالإضافة إلى منتجات عدد من الجهات الحكومية .

قطاعات وجهات حكومية تشارك في المعرض

ومن جانبها، أوضحت مي عسل، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، أن القطاعات المشاركة بالمعرض تتضمن قطاع الصناعات الهندسية ويضم 7 جهات مشاركة في مجالات الأجهزة الكهربائية والمنزلية، وقطاع الملابس الجاهزة بمشاركة 6 شركات، وقطاع الصناعات الغذائية ويضم 10 شركات، وقطاع المراتب والمفروشات بمشاركة 12 شركة، وقطاع الأدوات المنزلية ويضم شركتين، وقطاع الأثاث بمشاركة شركتين و4 جهات بقطاعات متنوعة، كما أن هناك عددًا من الجهات الحكومية ستشارك في فعاليات المعرض، تشمل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بمشاركة 8 شركات، والشركة القابضة للصناعات الغذائية بمشاركة 5 شركات، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمشاركة 14 شركة، والاتحاد التعاوني الإنتاجي بمشاركة 5 شركات، إلى جانب عدد من الشركات من الدول المشاركة بفعاليات المعرض .

وأشارت إلى أنه سيتم تنظيم عدد من الفعاليات على هامش المعرض، تشمل تنظيم ندوة خاصة بدولة فيتنام وتقديم عروض فنية من دولة سريلانكا وتقديم عروض للطعام، إلى جانب الاحتفال بيوم دولة العراق.