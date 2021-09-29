جامع بمنتدى «التجارة العربية البرازيلية»: العاصمة الإدارية أنشات على غرار «نيو برازيليا»

أكّدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، تقدير القيادة السياسية والحكومة للعلاقات التاريخية التي تربط مصر والبرازيل كأحد أهم وأقوى الشركاء للدولة المصرية بقارة أمريكا اللاتينية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، مشيرة إلى الدور المهم للقطاع الخاص ومنظمات الأعمال في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.

البرازيل أحد أهم وأقوى شركاء مصر

جاء ذلك في سياق كلمة وزيرة التجارة، خلال فعاليات المنتدى الخاص بالإعلان عن فتح مكتب إقليمي لغرفة التجارة العربية البرازيلية بالقاهرة والتي ألقاها نيابة عنها إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية، وذلك بحضور هاميلتون مورآو نائب رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية إنطونيو باتريوتا، سفير البرازيل بالقاهرة والدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف التجارية العربية، وإبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وكمال حسن علي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية.

وقالت وزيرة التجارة، إنَّ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعد أحد أقرب النماذج التي تبنتها مصر في الفترة الحالية وأعظمها على الإطلاق والتي تمت على غرار العاصمة البرازيلية الجديدة نيو برازيليا، مشيرة إلى أنَّ هذا المشروع يعد أهم المشروعات القومية المصرية الكبرى التي بادر بإطلاق فكرتها ونجح في تنفيذها الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن عدد كبير من المشروعات القومية الأخرى الجاري تنفيذها حاليا.

وأضافت جامع، أن تفعيل اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور والذي دخل حيز النفاذ في سبتمبر 2017 ساهم في توطيد العلاقات التجارية بين مصر والبرازيل وبصفة خاصة في ظل جائحة كورونا، مشيرة إلى أنَّ اجتماع اللجنة المشتركة الثانية بين مصر والميركسور والذي عقد منتصف شهر سبتمبر الجاري قد شهد نجاحا ملموساً ومشاركة قوية من جانب السلطات المصرية والبرازيلية وكذا سلطات دول الأرجنتين وباراجواي.

وأشارت إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين مصر والبرازيل وترجمته لمشروعات تعاون ملموسة تسهم في خلق فرص عمل للشباب وتحقق أهداف عمرانية وصناعية وسياحية وزراعية في البلدين وتصب في مصلحة الشعبين والاقتصادين المصري والبرازيلي على حد سواء.

للقطاع الخاص ومنظمات الأعمال دور هام في توطيد العلاقات الثنائية

وأعربت جامع، عن ترحيب الحكومة والقطاع الخاص المصري وعلى رأسه الاتحاد العام للغرف التجارية بفتح مكتب إقليمي لغرفة التجارة العربية البرازيلية بالقاهرة والذي من شأنه القيام بدور محوري في خدمة المصالح المشتركة لرجال الأعمال المصريين والبرازيليين ودعم التعاون التجاري وتسهيل حركة السلع والخدمات بين البلدين.

ولفتت وزيرة التجارة، إلى الدور المهم للمكتب في تنمية التبادل التجاري بين مصر والبرازيل وكنقطة انطلاق للتعاون بين مصر والبرازيل إلى أسواق دول أفريقيا وتحقيق الاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بدول القارة الأفريقية والتى تشمل اتفاقية الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة القارية والتي تعمل على تحرير التجارة بين كل دول القارة السمراء.

وتوجهت وزيرة التجارة بالشكر لجامعة الدول العربية ومؤسساتها العريقة وعلى رأسها اتحاد الغرف العربية لدورها الهام في تحقيق المكاسب المتبادلة بين الشعوب العربية وتقوية الروابط بين الدول العربية وكل دول العالم.

نائب رئيس البرازيل: يجب تضافر جهود حكومتي البلدين لتعزيز حركة التجارة

ومن جهته، أوضح هاميلتون موراو، نائب رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، أنَّ إنشاء مكتب للغرفة التجارية البرازيلية بالقاهرة سيسهم في إعطاء دفعة كبيرة لمستوى التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن هذا المكتب يعد المكتب الثاني للغرفة بعد تجربتها الناجحة بفتح مكتب في دبي منذ عامين الأمر الذي يعكس قوة العلاقات بين مصر والبرازيل، لافتا إلى ضرورة تضافر الجهود بين حكومتي البلدين ورجال الاعمال لتعزيز حركة التجارة بين مصر والبرازيل التي تخطت 2.5 مليار دولار خلال العام الماضي رغم أزمة فيروس كورونا.

وأشاد موراو، بما نجحت مصر في تحقيقه خلال السنوات الماضية من تقدم ملموس على صعيد الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز البنية التحتية حيث يتوقع أن تكون مصر مركز انطلاق البرازيل، نحو دول القارة الإفريقية، لافتًا إلى أنَّه ناقش مع الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية ربط القاهرة وساوبالو بخط تبادل تجاري مباشر، وتوسيع التجارة والخدمات ونطاق التبادل الحضاري والتجاري.

حجم التجارة بين مصر والبرازيل

وقال خالد حنفي رئيس اتحاد الغرف العربية، إنَّ حجم التجارة بين مصر والبرازيل يقدر بنحو 2.5 مليار دولار، لكنه لا يرقى لما يطمح إليه البلدين خاصة أن العلاقات التجارية بين البلدين تقوم على فكرة التبادل التجاري البسيط، في شكل تصدير واستيراد ودخول أسواق، بينما تسعى البلدين إلى خلق تحالف أعمال استراتيجي مؤسس على نطاق محوري، سيكون أولها في مصر عبر المناطق المحورية والمناطق الصناعية.

وبدوره، أشار إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر ودولة البرازيل على المستويين الثنائى والمتعدد الأطراف في إطار إتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركسور، مشيراً إلى أن البرازيل ستظل شريكاً رئيسياً لمصر فى عدد كبير من المجالات والقطاعات الإنتاجية حيث تتجاوز الاستثمارات المشتركة المليار دولار فى مجالات صناعة الأسمنت والأتوبيسات والمقطورات والصناعات الغذائية والزراعة والكهرباء.

وأضاف أنَّ الحكومة المصرية دعمت السوق المصري الكبير بإتفاقات تجارة حرة تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية لأسواق تتجاوز طاقتها الاستهلاكية 3.1 مليار نسمة شملت الدول العربية ودول الاتحاد الاوروبي ودول الأفتا والقارة الإفريقية وتجمع الميركسور والولايت المتحدة الأمريكية، كما يجرى الانتهاء من إتفاقية التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوراسي.