رانيا يوسف تدشن صفحة رسمية جديدة باسمها على «فيسبوك»

دشنت الفنانة رانيا يوسف صفحة رسمية جديدة باسمها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك بعد إغلاق صفحتها القديمة لأسباب مجهولة.

ونشرت رانيا يوسف، مقطعًا مصورًا لها من منزلها عبر صفحتها الجديدة، حيث خطفت الأنظار بارتدائها فستانا أصفر اللون، وأعلنت فيه اشتياقها إلي جمهورها بعد فترة من الغياب عن التواصل معهم، كما كشفت أنها في طريقها لإغلاق كل الحسابات والصفحات الوهمية التي تحمل اسمها.

رانيا يوسف تنتهي من تصوير الجزء الخامس من «الآنسة فرح»

وعلي الصعيد الفني، أكدت رانيا يوسف انتهائها من تصوير مشاهدها في الجزء الخامس والأخير من مسلسل «الآنسة فرح»، قبل أيام، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، لافتة إلي أن هذا الجزء جديد ومختلف في أحداثه وخطوطه الدرامية.

«الآنسة فرح» هو النسخة العربية المأخوذة عن المسلسل الأمريكي الشهير «jane the virgin»، ويشارك في البطولة كل من أسماء أبو اليزيد، وأحمد مجدي، وعارفة عبد الرسول، ومحمد كيلاني، وتامر فرج، ومريم الخشت، وجيلان علاء، وهبة عبدالعزيز، من إخراج وائل فرج.

رانيا يوسف تواصل تصوير مسلسل «المماليك»

وعلى الجانب الآخر، تواصل رانيا يوسف تصوير مشاهدها في مسلسل «المماليك» للمخرج حازم فودة داخل أحد مواقع التصوير في القاهرة، حيث ينتمي العمل لنوعية مسلسلات الستين حلقة، والمقرر عرضه في الموسم الشتوي.

ويشارك في البطولة كل من بيومي فؤاد، ومحمد لطفي، ورامي وحيد، وفيدرا، ومحمد سليمان، وحنان سليمان، وعفاف رشاد، ورامي غيط وكوكبة من النجوم، والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج حازم فودة.