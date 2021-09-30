ناهد السباعي تشارك في مسلسل «القاهرة منورة بأهلها» بعد نجاح ماكو

تعيش الفنانة ناهد السباعي حالة من الانتعاشة الفنية، فهي تمتلك موهبة استثنائية، وتنتمي إلى عائلة فنية، فهي ابنة المنتجة رانيا فريد شوقي، والمخرج مدحت السباعي، وحفيدة وحش الشاشة الفنان الراحل فريد شوقي، والفنانة الراحلة هدى سلطان.

وتشارك الفنانة ناهد السباعي في مسلسل جديد من إخراج يسري نصر الله يحمل اسم «القاهرة منورة بأهلها»، بعد أن كانت قد شاركت في بطولة فيلم «ماكو»، الذي حقق أعلى إيرادات وسط منافسيه الحاليين.

وأعربت الفنانة ناهد السباعي في تصريح خاص لـ«الوطن»، عن سعادتها بدخول عمل يحمل اسم المخرج يسري نصر الله، فهو صاحب بصمة مختلفة في جميع أعمالة، وزاد حماسها بالعمل عندما قرأت السيناريو، وتتمني أن ينال إعجاب جمهورها بعد عرضه خلال الفترة المقبلة.

وأضافت: «أعود للدراما بمسلسل القاهرة منورة بأهلها، وأرفض الإفصاح عن أي تفاصيل احتراما للجهه المنتجة».

وعن مشاركتها في السباق الرمضاني المقبل، قالت إنها تتمني دخوله لكن ستفكر في ذلك بعد الانتهاء من تصوير المسلسل الحالي «القاهرة منورة بأهلها»,

يذكر أن آخر مشاركة للفنانة ناهد السباعي في الموسم الرمضاني، كان مسلسل النهاية في رمضان 2020 مع الفنان يوسف الشريف، ومن تأليف عمرو سمير عاطف.

ونجحت ناهد السباعي، في أن تخطو خطوات ثابتة في الحياة الفنية، حيث أدت دورا متميزا في فيلم احكي يا شهرزاد، ومسلسل الحارة، وقدمت أربعة افلام قصيرة، وشاركت في فيلم بصرة، من إخراج أحمد رشوان، تلقت دروسا بورشة الفنان محمد صبحي، مما ساعدها على تقدمها في التمثيل بشكل كبير.