تعرف على موعد صرف معاشات نقابة المعلمين.. يبدأ في أول أكتوبر

يبحث كثيرون عن موعد صرف معاشات نقابة المعلمين عن الثلاثة شهور الماضية، (يوليو وأغسطس وسبتمبر)، حيث حددت النقابة العامة للمهن التعليمية، موعد صرف معاشات نقابة المعلمين، في أول أكتوبر، مؤكدة أنها تم توافرها في ماكينات الصراف الآلي.

وأكدت النقابة، أنه على جميع أعضاء النقابات الفرعية للمعلمين واللجان النقابية، ضرورة متابعة إجراءات صرف معاشات نقابة المعلمين، وضرورة التواصل مع النقابة العامة في حال وجود أي معوقات تطرأ أثناء عملية الصرف، وتقديم كل المساعدة للمعلمين المستحقين والإجابة على استفساراتهم.

الأعضاء المستحقين في معاشات نقابة المعلمين

يُشار إلى أن عدد الأعضاء المستحقين لمعاشات نقابة المعلمين 287 ألفا و82 عضوا، بقيمة 99 مليونا و134 ألفا و221 جنيها، بينما يبلغ عدد الورثة 216 ألف و588 بقيمة 29 مليونا و81 ألفا و65 جنيها.

موعد صرف معاشات نقابة المعلمين لشهر أكتوبر 2021

من جانبه، كشف إبراهيم شاهين، وكيل نقابة المعلمين، عن تفاصيل صرف المعاشات، دون تأخير كما هو معهود في الشهور الماضية، مؤكدا أن النقابة دبرت أموال المعاشات في موعدها أول أكتوبر، عن الشهور الثلاثة الماضية، نتيجة التحصيل من مكافأة الامتحانات الخاصة بالمعلمين، وهو ما ساهم في توفير الأموال اللازمة لمعاشات المعلمين.

سبب تأخر صرف معاشات نقابة المعلمين

وأكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن النقابة تعاني كل 3 أشهر في تدبير المبلغ المطلوب لصرف معاشات المعلمين، خاصة أن إيرادات اشتراكات المعلمين قليلة، لا تتخطى 15 مليون جنيه فقط، ولا تكفي لإكمال المبلغ، موضحا أن النقابة ليس لديها أي موارد أخرى لتدبير المبلغ سوى الإيرادات، التي تحصل عليها من مكافأة الامتحانات التي يخصم منها 2% فقط لصالح النقابة.

وأوضح أن تأخير صرف المعاشات يحدث بسبب عجز الصندوق، الذي يحتاج إلى تدبير 135 مليون جنية كل 3 أشهر في ظل عدم زيادة موارد النقابة، لاسيما وأن النقابة خسرت العديد من مواردها، مثل الإيرادات التي كانت تحصل عليها من طباعة الكتب، وذلك بعد توقف الطباعة، وكذلك الموارد التي كانت تخصم لصالح النقابة في مكافأة لجان التصحيح وأعمال الكنترول في الامتحانات، بعد أن أصبح التصحيح إلكترونيا.