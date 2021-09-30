عاجل.. المعلمين تعلن صرف دفعة معاشات أول أكتوبر اليوم

أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب عن صرف دفعة معاشات أول اكتوبر المستحقة للأعضاء الورثة وتوافرها فى ماكينات الصرف الآلي، وشددت النقابة العامة، على جميع فرعيات المعلمين واللجان النقابية، ضرورة متابعة إجراءات صرف المعاشات ، والتواصل مع النقابة العامة في حالة وجود أي معوقات تطرأ أثناء عملية الصرف، وتقديم كل المساعدة للمعلمين المستحقين والإجابة على استفساراتهم.

الأعضاء المستحقين في معاشات المعلمين

ويبلغ عد الاعضاء المستحقين 287الف و082 عضو، بقيمة 99 مليون، و134ألف، و221 جنيها، بينما يبلغ عدد الورثة 216 ألف و588 بقيمة29 مليون، و081ألف، و065 جنيهاً.

من جانبه قال إبراهيم شاهين وكيل نقابة المعلمين، إن النقابة استطاعت تدبير اموال المعاشات في موعدها هذا الشهر نتيجة التحصيل من مكافأة الامتحانات الخاصة بالمعلمين وهو ما ساهم في توفير الأموال اللازمة لمعاشات المعلمين.

سبب تأخر صرف معاشات المعلمين

وأكد في تصريحات خاصة لـ الوطن ان النقابة لا تتاخر عن المعلمين والورثة في المعاشات إلا بسبب عجز الصندوق والذي يحتاج إلى تدبير 135 مليون جنية كل 3 اشهر في ظل عدم زيادة موارد النقابة.

وأوضح شاهين أن النقابة تعاني كل 3 أشهر في تدبير المبلغ المطلوب لصرف معاشات نقابة المعلمين، خاصة أن إيرادات اشتراكات المعلمين قليلة، لا تتخطى 15 مليون جنيه فقط، ولا تكفي لإكمال المبلغ»، موضحا أن النقابة ليس لديها أي موارد أخرى لتدبير المبلغ سوى الإيرادات التي تحصل عليها من مكافأة الامتحانات التي يخصم منها 2% فقط لصالح النقابة.

وتابع: «النقابة خسرت العديد من مواردها مثل الإيرادات التي كانت تحصل عليها على طباعة الكتب، بعد توقف الطباعة، وكذلك الموارد التي كانت تخصم لصالح النقابة في مكافأة لجان التصحيح وأعمال الكنترول في الامتحانات، بعد أن أصبح التصحيح إلكترونيا»