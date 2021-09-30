ماهر فرغلي: الأمن الوطني ضرب العمود الفقري لجماعة الإخوان «في مقتل»

قال ماهر فرغلي، الخبير في شؤون الحركات الإرهابية، إن جماعة الإخوان كانت تعمل على 4 أجنحة هي الدعوة والاقتصاد والعسكري والسياسي، مؤكدا أن أخطر جناح هو الجناح الاقتصادي حيث تلقى أعضاؤها أموالا من الخارج ومن شركات مملوكة لهم بالكامل، وكذلك تبرعات من الداخل، ومن خلال أموال شركات مشتركين في تأسيسها، إضافة إلى شركات لا يملكونها ولكن يستخدمون أشخاصا كستار لهم، بجانب شركات «أوف شور».

الأمن الوطني يوجه ضربة في مقتل

وأضاف «فرغلي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الخميس، أن ضبط الأمن الوطني اليوم لـ8 ملايين دولار في شقة أحد قيادات الإخوان يبين أن القوات يقظة وتتابع بدقة تحركات الإرهابيين وبقاياهم، حيث يتم ضرب العمود الفقري لنظام الجماعة في مقتل.

من هو يحيى مهران؟

وأوضح الخبير في شؤون الحركات الإرهابية، أن القيادي يحيى مهران أحد الأشخاص الذين يعملون مع رجل الأعمال صفوان ثابت، وكان مكلفا بإخفاء أمواله داخل شقة في منطقة حدائق الأهرام، تمهيدا لإعادة تشغيلها للإنفاق على أنشطة الجماعة.

الجماعة تريد العودة للمشهد السياسي

وأكد الخبير في شؤون الحركات الإرهابية، أن الجماعة لا تزال تخطط وتريد العودة للمشهد السياسي مرة أخرى من خلال عدة طرق للتخريب، لافتا إلى أنها التنظيم تلقى ضربات قوية منذ ثورة 30 يونيو 2013 حتى انهار في مصر والعالم العربي، وكان آخرها في دولتي تونس والمغرب.

تضييق البنك المركزي على تحويلات الخارج

وأشار الخبير في شؤون الحركات الإرهابية، إلى أن البنك المركزي يتابع تحويلات الأموال من أجل رغبة حثيثة في القضاء على طرق تلقيها من الخارج.