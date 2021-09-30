«التعبئة والإحصاء»: مصر وفرت 4.5 مليار دولار من استيراد الوقود في عامين

كشف مصطفى سعد، رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية والتعبوية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الدولة المصرية وفرت 4.5 مليار دولار من استيراد الوقود خلال عامين، موضحًا أن القطاع يقوم بعمل المسح معتمدا على بيانات إدارة المرور بوزارة الداخلية ووزارتي النقل والبترول، مضيفا أنه جرى إحصاء 11.6 مليون مركبة في مصر، باستثناء المركبات الدبلوماسية وتحت الطلب التي تصل لحوالي 400 ألف مركبة.

بنزين الـ92 الأكثر استهلاكا في مصر

وأضاف «سعد»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن نتائج المسح تمت بناء على بيانات وزارة البترول، ويجرى استهلاك 6.7 ملايين طن بنزين، ويعد الأكثر استهلاكا الـ92، بنسبة 50%، موضحًا أن مصر كانت تستورد بنزين في عام 2018، بواقع 1.8 مليار دولار، قبل أن ينخفض إلى 613 مليون دولار في 2020.

وأكد رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية والتعبوية، أن مصر تستهلك 12 مليون طن سولار سنويًا، ولديها 244 محطة غاز طبيعي، جرى إنشاء 32 فقط في عام 2020، بما يعني خمس عدد المحطات.

49% من إجمالي المركبات أصحابها حاصلون على مؤهل متوسط

وأوضح رئيس قطاع الإحصاءات الإقتصادية والتعبوية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن 49% من إجمالي المركبات أصحابها حاصلون على مؤهل متوسط وفوق المتوسط، و75% من جملة المركبات صناعة بين سنة 2000 إلى 2020.

ولفت مصطفى سعد، إلى أن المسح استطاع إحصاء عدد المركبات التي تدخل مبادرة الإحلال التي تقدر بـ2 مليون مركبة صناعة قبل عام 2000، كما أن 53% من إجمالي استهلاك السولار في عام 2020 كان للسيارات النقل، و81% من استهلاك الغاز بقطاع النقل في 2020 كان للسيارات الملاكي، بينما المتوسط السنوي لاستهلاك البنزين كان 4500 لتر للميكروباص في عام 2020.