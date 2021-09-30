وصول أول حافلة أردنية إلى دمشق بعد توقف دام لسنوات (صور)

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام، خلال الساعات الماضية مقطع فيديو، يكشف وصول أول حافلة أردنية تقل ركابا إلى العاصمة السورية دمشق، وذلك تمهيداً لعودة الرحلات الجوية في وقت لاحق.

وظهرت الحافلة الأردنية في مقطع الفيديو، وهي تصل إلى العاصمة دمشق، وعلى متنها ركاب قدموا من العاصمة الأردنية عمّان الى سوريا.

وأعاد الأردن فتح معبره الحدودي الرئيسي مع سوريا يوم الأربعاء، وسط مسعى إقليمي واضح لإعادة دمج دمشق في الهياكل السياسية والاقتصادية الإقليمية.

الأردن يخسر 20 مليار جنيه بسبب غلق الحدود

وأفادت تقارير أن الأردن خسر حوالي 20 مليار دولار في التجارة على مدى السنوات العشر الماضية بسبب إغلاق حدوده مع سوريا وتعطيل طرق التجارة الإقليمية بين تركيا ولبنان إلى دول الخليج عبر سوريا والأردن.

وقال العقيد أحمد قرعان ، مسؤول الجمارك الأردني رفيع المستوى في معبر جابر- نصيب ، لوسائل إعلام عربية إن «حركة المرور بين سوريا والأردن في الجانب المتوسط» ، لكنه «يتوقع أن تنتعش حركة التجارة في المستقبل».

وقال بول سوليفان، محلل شؤون الشرق الأوسط المقيم في واشنطن، لإذاعة «صوت أمريكا» أن الحدود بين سوريا والأردن لها «تاريخ صعب»، إضافة إلى «التوترات الحالية».

ورجح سوليفان أن الحدود قد «تُغلق مرة أخرى» في وقت ما في المستقبل بسبب التوترات حول مجموعة متنوعة من القضايا، ويعتقد أن الأردن سيكون من الحكمة «تعزيز الأمن على طول الحدود».