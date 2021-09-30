مصر تشارك بجناح مميز في «إكسبو 2020 دبي» وسط 195دولة

يُنظم معرض «إكسبو 2020 دبي» في وقت تصعب فيه الحركة لتبادل الخبرات وفرص التصدير والاستيراد والتعرف إلى تجارب وأفكار تطوير الأعمال والنشاط، وهو ما يجعل من المعرض منصة مثالية لاتاحة الفرص وتبادل الخبرات.

195 دولة تشارك في المعرض

وستكون هذه النسخة من معرض «إكسبو 2020 دبي» أكبر إكسبو في التاريخ من حيث عدد الزوار الدوليين، كما يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا لأول مرة، وتشير التوقعات إلى أن عدد الدولة المشاركة قد يصل إلى أكثر من 195 دولة، ما يعني أن المعرض سيكون منصة شاملة لدفع عجلة نمو أعمال الرواد والشركات الناشئة في الإمارات والمنطقة.

مشاركة مصر

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في تصريحات صحفية، إن مصر حريصة على تقديم مشاركة متميزة بفعاليات إكسبو 2020 بدبي، تعكس الحضارة المصرية العريقة، ورؤية مصر لتطور الحاضر واستشراف المستقبل، مشيرةً إلى أن الحكومة المصرية تعوّل على مشاركتها بجناح متميز في هذا المحفل المهم، وتستهدف أن يكون الجناح المصري من أبرز وأهم الأجنحة ذات الإقبال الكبير في إكسبو، بفضل ما تتمتع به مصر بحضارة عريقة ومكانة راسخة في المنطقة، فضلاً عن حركة التنمية المستدامة التي خاضت مصر غمارها على مدار السنوات القليلة الماضية.

الشركات الصغيرة والمتوسطة

ومن بين القطاعات التي يركز عليها معرض «إكسبو 2020 دبي»، دعم اقتصاديات الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، إلى جانب التنقل والطاقة المستدامة والذكاء الاصطناعي.

وتترقب العديد من شركات ومؤسسات ريادة الأعمال للشباب في دولة الإمارات والمنطقة الفرصة، لتعزيز الأداء من خلال معرض إكسبو دبي 2020.

ويبلغ حجم الإنفاق على مشاريع البنية التحتية نحو 15 مليار درهم حجم الإنفاق، فيما يقدر حجم إنفاق الزوار المتوقع أكثر من 100 مليار درهم.

وتشير التوقعات، أن «إكسبو 2020 دبي، سيساهم بما قيمته 122.6 مليار درهم في اقتصاد الإمارات، ما يعادل 15%، وذلك ما بين عام 2013 وحتى عام 2031، وفقاً لدراسة أجرتها «EY».