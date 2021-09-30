قرارات جديدة بشأن العمرة.. السعودية تسمح لفئة عمرية جديدة بزيارة بيت الله

كشفت صحيفة «عكاظ» السعودية اليوم الخميس، عن تفاصيل القرارات الجديدة التي أعلنتها وزارة الحج والعمرة السعودية بشأن العمرة، إذ سمحت لمن تجاوزت أعمارهم 70 عاما بأداء العمرة، لكن بشرط أن يكونوا حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

السماح لمن تجاوز أعمارهم 70 عامًا إصدار التصاريح لزيارة بيت الله

وأشارت الصحيفة في تقرير لها، إلى أن وزارة الحج والعمرة سمحت لمن تجاوزت أعمارهم 70 عامًا بإصدار التصاريح لزيارة بيت الله الحرام عبر تطبيق «اعتمرنا» أو «توكلنا»، وحجز المواعيد لأداء العمرة، بشرط تحصينهم بجرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

الفئات المسموح لها بالعمرة

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن أعمار من يسمح لهم بأداء العمرة من داخل المملكة وإصدار التصريح عبر تطبيق «اعتمرنا» أو «توكلنا» يجب أن تتراوح بين 18 - 70 عاما، وذلك وفقا لتعليمات وزارة الصحة سابقا، مشيرة إلى أن من تجاوزت أعمارهم 70 عاما، لن يمكنوا من أداء العمرة وإصدار التصاريح، حتى وإن تلقوا التطعيم بلقاحات كورونا المعتمدة لدى المملكة، ولكنها لغت هذا في البيان الجديد.

مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، تعلن ⁧#وزارة_الحج_والعمرة⁩ بالتنسيق مع الجهات المختصة عن رفع الطاقة الاستيعابية اليومية إلى 100 ألف معتمر، و60 ألف مصلٍ يوميًّا.

يمكنكم الحجز عبر تطبيق "توكلنا". pic.twitter.com/3YfqsKZ5Fb — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) September 30, 2021

وقالت الوزارة في بيانِ لها، أنه جرى أخيرا التوسع في الفئات العمرية المسموح لها بحجز التصاريح وأداء العمرة والصلاة في الحرم المكي الشريف، لتشمل الفئة العمرية من 12 - 18 عاما لمعتمري الداخل، بشرط التحصين بجرعتين من لقاحات كورونا، وكذلك الفئة العمرية أكثر من 70 عاما بشرط التحصين بجرعتين.

وشددت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيانها، على «إلزامية التحصين ضد كورونا لأداء مناسك العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام».