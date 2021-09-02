شركات السياحة: مصر آمنة صحيا.. وحان الوقت للسماح برحلات العمرة

عقدت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة بالإسكندرية، اجتماعًا لمناقشة أسباب عدم عودة رحلات العمرة للمصريين حتى الآن.

وقال علي المناسترلي، رئيس لجنة تسيير غرفة شركات السياحة بالإسكندرية والبحيرة، إن لجنة السياحة الدينية بالغرفة، رأت أنه حان الوقت للسماح برحلات العمرة من مصر، خاصة بعد الانتهاء من التعاقد مع شركة تأمين على المعتمر المصري بصورة كاملة، حالة إصابته بالفيروس خارج البلاد، إضافة إلى تغطية تكاليف إجراء تحليل PCR المطلوبة، سواء في مصر أو في المملكة السعودية، وتغطية رد مبلغ العمرة للمعتمر، في حالة عدم سفره بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

«المناسترلي»: لا يوجد مبرر لاستمرار وضع مصر ضمن الدول المحظور أدائها للعمرة

وأضاف «المناسترلي»، في تصريحات للصحفيين اليوم، أن اللجنة ترى أنه لا يوجد أي سبب مقنع، لاستمرار وضع مصر ضمن الدول غير المسموح لمواطنيها بأداء رحلات العمرة حتى الآن، مطالبا السلطات السعودية بمراجعة الإجراءات التي اتخذتها شركات السياحة المصرية لتأمين المعتمرين، والعمل على سرعة رفع اسم مصر من قائمة الدول المحظورة.

وأشار إلى استعداد شركات السياحة لتنفيذ كل متطلبات الجانب السعودي، لإعادة تشغيل رحلات العمرة من مصر.

باسل السيسي: تزوير شهادات الحصول على تطعيم كورونا مستحيل

وكان باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة السابق، أكد في تصريح لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن تبدأ شركات السياحة المصرية، أواخر العام الجاري، في الإجراءات التنفيذية لموسم العمرة هذا العام.

ولفت إلى أن هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد قرب عودة المصريين لأداء العمرة، أهمها ارتفاع الحركة السياحية الوافدة لمصر من كل دول العالم حاليا، ما يؤكد أن مصر آمنة صحيا، وكذلك ارتفاع أعداد الحاصلين على التطعيم من بين المصريين، فضلا عن إصدار وزارة الصحة شهادات للحاصلين على التطعيم معتمدة بنظام الـ«qr code» المعتمد دوليا، ما يجعل من تزوير تلك الشهادات مستحيل.