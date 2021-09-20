وزارة الحج السعودية تعلن شروط الحصول على تأشيرة العمرة لعام 2021

على مدار عام ونصف العام، حُرم عدد كبير من المسلمين من أداء مناسك العمرة المقدسة، بسبب جائحة كورونا «كوفيد – 19»، حيث تم تقليل وجعل أداء الطقوس الدينية الإسلامية قاصرة على المقيمين في السعودية فقط، وبشروط خاصة.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة في أغسطس الماضي، عن فتح باب الحصول على تأشيرة العمرة أو أداء مناسك العمرة بطاقة استيعابية تصل لـ60 ألف معتمر، موزعين على 8 فترات تشغيلية، وبذلك يصل عدد المعتمرين شهريًا لنحو مليوني معتمر.

وبحسب موقع وزارة الحج والعمرة، فقد تم وضع عدد من الشروط والإجراءات الواجب اتباعها حتى تتمكن من الحصول على تأشيرة العمرة، وهو ما يستعرضه موقع جريدة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة، التي يقدمها للقراء على مدار الساعة، في السطور التالية..

شروط الحصول على تأشيرة العمرة

وبحسب وزارة الحج والعمرة، فإنه للحصول على تأشيرة العمرة من الخارج، يجب اتباع الآتي:

- الحصول على لقاح كورونا «التطعيم» شرط أساسي للحصول على تصريح الراغبين في أداء مناسك العمرة.

- إرفاق شهادة التطعيم مصدق عليها من جهة طبية معترف بها من مصر، مع التأكيد على أن اللقاحات المعتمدة في السعودية، هي:

فاييزر بيوتنيك «Pfizer-BioNTech».

موديرنا «Moderna».

أكسفورد أسترازينكا «Oxford-Astrazeneca».

جونسون «Janssen».

سينوفارم «Sinopharm».

ساينوفاك «Sinovac».

- الالتزام بالحجر الصحي المؤسسي قبل القيام بمناسك العمرة، وذلك وفقا للآليات المعتمدة من الجهات المختصة.

الفئة العمرية المسموح لها بالقدوم للعمرة من الخارج

- الفئة العمرية المسموح لها بالقدوم للعمرة من الخارج، هي من عمر 18 عاما وما أعلى، وفق اشتراطات وزارة الصحة، وإذا كان المعتمر من داخل المملكة، فيسمح لمن هم فوق 12 عاما بأداء مناسك العمرة بشرط الحصول على أحد اللقاحات المعتمدة.

- تحقيق التباعد داخل الحرمين الشريفين، من خلال الحجز المسبق لأداء العمرة والصلاة وزيارة المسجد النبوي من منصة «اعتمرنا».

وكانت وزارة الحج والعمرة بالسعودية، قد أعلنت في وقت سابق أن تحديد الدول والأعداد المسموح دخولها منها للمملكة العربية السعودية، ومن لهم حق الدخول منها أمر يخضع للتصنيف الدوري، الذي تقوم به الجهات المختصة بالمملكة، التي تحظر استقبال المسافرين من بعض الدول وفق إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا والوقاية منه.