230 ألف طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية وفتح التقديم في الجامعات التكنولوجية أمامهم

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، اليوم، أن عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة وصل إلى 230 ألف طالب للعام الجامعى الجديد.

وأشار إلى انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى دون أى شكاوى، مطالباً الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة.

وأضاف «عطا» أنه يُمكن لطلاب الشهادات الفنية لهذا العام التقدم للالتحاق بالجامعات التكنولوجية الجديدة.

«التعليم العالي»: طلاب مدارس المتفوقين «STEM» يقدمون رغباتهم على الموقع الإلكترونى حتى مساء بعد غد السبت

وفى سياق متصل، أعلن مكتب تنسيق الجامعات والمعاهد فتح باب التقديم لطلاب مدارس المتفوقين «STEM»، بدءاً من اليوم وحتى السابعة من مساء بعد غد السبت على موقع التنسيق الإلكترونى للجامعات والمعاهد www.tansik.egypt.gov.eg، وتوجد إمكانية لتعديل الرغبات، وذلك حتى السابعة من مساء غد.

«تطوير مناهج التعليم»: الطالب سيستمتع بتجربة تعلم جديدة مع بداية الدراسة

وفى سياق آخر، قالت الدكتورة نوال شلبى، مدير مراكز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، إن النظام الجديد لوزارة التربية والتعليم يقوم على ما يسمى «تقويم تكوينى»، حيث يقيس المعلم الطلاب، وفقاً للأنشطة الموجودة بالكتب المدرسية، حتى يستمتع الطلاب بتجربة التعلم الجديدة.

«تطوير مناهج التعليم»: الطالب سيستمتع بتجربة تعلم جديدة مع بداية الدراسة

وأضافت «شلبى»، فى تصريحات اليوم ، أن الوزارة تهدف بذلك الإجراء إلى فصل عملية التعلم عن الامتحانات والاهتمام بالدرجات، إذ إنه بداية من الصف الرابع الابتدائى سيتلقى الطلاب ألواناً جديدة من التعلم بشكل تقييمى متكرر، «هيكون عنده فرص طوال العام الدراسى إنه ينمى من نفسه، ويجيب ألوان أخرى كويسة، ويحسن من مستواه»، حسب قولها.

«شلبي»: الامتحانات السنة الجديدة هتكون قصيرة.. والطالب هيمتحن 3 مرات وبدء تدريب معلمي الدراسات الاجتماعية على مناهج «رابعة ابتدائي» 3 أكتوبر

وأوضحت أن التقويم بشكل عام بات مختلفاً عما جرى تطبيقه على الصف الرابع الابتدائى العام الماضى، وقالت: «الامتحانات السنة الجديدة هتكون قصيرة، والطالب هيمتحن 3 مرات خلال الفصل الدراسى الواحد، مرة بعد شهر والثانى بعد شهرين والثالث سيكون فى نهاية الفصل، الأول والثانى كل منهما درجاته تتألف من 15 درجة، وبنهاية الفصل الدراسى سيكون التقييم من 30 درجة، وده هيسمح لينا نقيس قدرة الطالب على الفهم وليس التذكر». ولفتت «شلبى» إلى أنه بالنسبة لنظام المهام الأدائية الأخرى، فسيقوم الطفل على مدار حصتين أسبوعياً، بالتواصل بشكل أفضل مع مدرسيه وزملائه، وإيجاد حلول للمشكلات، وسيتم تطبيقها أثناء اليوم الدراسى، وسيحصل الطالب على 35 درجة جراء حضوره ومشاركته فيها «بالنسبة للحضور فيها، الطالب اللى هينقطع عن المدرسة دون أعذار، هياخد 1 من 5 درجات، ولو قدم عذر هياخد الـ5 درجات».

وأكدت أن مواد التربية الرياضية والصحية والتربية الموسيقية والتربية الفنية، جميعها لن تقل أهمية عن باقى المواد الدراسية الأخرى، ويجب على الطالب حضور 80% على الأقل من حصص تلك المواد، ومن لم يفعل ذلك، فلن يجتاز العام الدراسى: «الاختبارات خلال الفترة الأولى بشكل كامل، سيجرى إعدادها من الوزارة، وسيجرى وضعها على إحدى المنصات المعروفة، وسيدخل المدرس على المنصة، ويسحب أحد تلك النماذج ويطبقها على الطلاب».

وأشارت مدير تطوير المناهج إلى أن الكتاب المدرسى بات يتضمن الكثير من النماذج المصرية المشرفة والناجحة، كمجدى يعقوب كمثال للطب، وسيد درويش فى الموسيقى، والمهندس هانى عازر فى الهندسة: «عايزين نعمل للولاد نماذج يفكروا يكونوا عليها فى المستقبل، ويفكر أن مستقبله هيكون مختلف تماماً».

وتابعت «شلبى» القول إن «تكنولوجيا المعلومات أصبحت حالياً تطبيقية، ونسعى لتوظيفها فى حياتنا بشكل صحيح، ومنهج الدراسات هيكون منهج متكامل بنفسه لأول مرة، والكتاب فيه صفحات كتيرة للتدريب، وعاملين حسابنا على 60 يوم دراسة، تتيح فرصة للمعلم، إنه يطبق المهارات، ولو جائحة فيروس كورونا زادت أثناء العام الدراسى سيتأثر ذلك النظام الجديد».

وفى سياق متصل، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطاباً للمديريات التعليمية، بمواعيد تدريب الدراسات الاجتماعية، للصف الرابع الابتدائى، بناء على التعديل الوارد من مركز تطوير المناهج، فى إطار استكمال الجهود التى تبذلها الوزارة بخطة تدريب الصف الرابع، والتى تبدأ يوم الأحد 3 أكتوبر الحالى، وتنتهى الأربعاء، استعداداً للعام الدراسى الجديد الذى ينطلق يوم 9 أكتوبر الحالى طبقاً للخريطة الزمنية المعلنة مسبقاً والمعتمدة من وزير التربية والتعليم.

وحددت وزارة التربية والتعليم مواعيد التدريبات لمعلمى الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمهارات المهنية وهى: 3 أكتوبر تدريب معلمى وموجهى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومعلمى وموجهى المهارات المهنية «الاقتصاد المنزلى - المجال الصناعى - الإعلام التربوى - المكتبات - المسرح».

و4 أكتوبر تدريب معلمى وموجهى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومعلمى وموجهى المهارات المهنية «الاقتصاد المنزلى - المجال الصناعى - الإعلام التربوى - المكتبات - المسرح» و5 أكتوبر معلمى وموجهى الدراسات الاجتماعية، و6 أكتوبر معلمى وموجهى الدراسات الاجتماعية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم المناهج الدراسية الجديدة للصف الرابع الابتدائى، التى تهدف إلى قياس مدى فهم الطالب لمخرجات التعلم لكل مقرر دراسى، والتى تهتم بتنمية مهارات الطلاب وتنمى الفهم، بآليات جديدة للتقييم، وعقد ثلاثة اختبارات فى كل فصل دراسى.