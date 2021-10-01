بورصة الدواجن اليوم الجمعة 1-10-2021 في مصر

شهدت بورصة الدواجن ارتفاعًا طفيفًا في القيمة السعرية، وذلك بعد استقرار ملحوظ دام حوالي شهرين، دون أي تغييرات في الأسعار سواء بالارتفاع أو الانخفاض، وذلك بحسب تصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، مؤكدا وجود انخفاض في أسعار العلف ليتراوح سعر الطن بين 7850 و7950 جنيها.

وتستعرض «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية، اليوم الجمعة الموافق 1 أكتوبر الجاري، وفقًا لتصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ«الوطن».

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

سجّلت الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم الجمعة، نحو 27 جنيهًا للكيلو جرام، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 30 و31 جنيهًا، كما تراوح سعر الدواجن البلدي في المزرعة ما بين 37 و38 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 43 و44 جنيهًا.

وبالنسبة لسعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة، وصلت إلى نحو 44 جنيهًا اليوم الجمعة، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 48 و49 جنيهًا، فيما وصلت كرتونة البيض الأحمر إلى نحو 46 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 50 و52 جنيهًا، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 48 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

ووفقًا لجولة أجرتها «الوطن» في الأسواق المحلية وعدد من المحال التجارية، نرصد أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الجمعة على النحو التالي:

- وصل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق اليوم، إلى نحو 52 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم، نحو 39.5 جنيه.

- جاء سعر الكيلو جرام من الأوراك اليوم، بـ30 جنيهًا.

- بلغ سعر الدجاجة الكاملة اليوم، نحو 36 جنيهًا.

- سجّل سعر كيلو الدواجن البلدي، اليوم الجمعة، نحو 36 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء، اليوم، إلى نحو 23 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو البانيه اليوم، نحو 70 جنيهًا.

- أما سعر الكيلو جرام من البط، فوصل اليوم إلى 37 جنيهًا.