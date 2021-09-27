وصول أول فوج للعمالة المصرية إلى ليبيا.. الخميس

انفراجة قريبة ينتظرها المصريون لعودة العمل في ليبيا وفتح باب استقبال العمالة المصرية مرّة أخرى، إذ كشف علي العابد، وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عن موعد وصول أول فوج من العمالة المصرية إلى البلاد، بحسب صحيفة «الوسط».

الخميس.. وصول أول فوج للعمالة المصرية إلى ليبيا

وأكد «العابد»، وصول أول رحلة طيران تنقل فوج العمالة المصرية، قادمة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار معيتيقة في ليبيا، يوم الخميس المقبل الموافق 30 سبتمبر، لافتًا إلى أنّ ذلك سيتزامن مع وصول وفد من وزارة القوى العاملة المصرية متمثلًا بالفريق الفني للربط الإلكتروني إلى البلاد.

اجتماع الوفد المصري بالفريق الفني الليبي

يشار إلى أنّه من المقرر أن يجتمع الوفد المصري مع الفريق الفني في وزارة العمل الليبية؛ لوضع أساسات الربط وضوابط العملية النهائية وإطلاق المنصات الإلكترونية للقوى العاملة؛ للمساهمة في تقديم تسهيلات لحصر مواقع عمل العمالة الوافدة، بالإضافة إلى منع استغلالهم من جهات أخرى أو من الهجرة غير الشرعية.

واعتبر وزير العمل الليبي أنّ استخدام هذه التقنية يعطي رسالة لبعض الدول القادمة منها هذه العمالة بأن ليبيا دولة منظمة في التعامل مع العمالة الوافدة، وبالتالي سيكون هناك تشجيع على قصد ليبيا من قبل العمالة ذات الجنسيات المختلفة.

ليبيا جاهزة لاستقبال مليون عامل مصري

وفي السياق ذاته، كان «العابد» قد أعلن في وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري، أنّ بلاده جاهزة لاستقبال مليون عامل مصري، وذلك في ضوء الاتفاقيات والعقود التي وقعت بين البلدين من قبل في القاهرة.