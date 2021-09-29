برلماني: مصر تريد استقرار ليبيا وإجراء الانتخابات الرئاسية في وقتها

قال الكاتب الصحفي طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد اليوم أثناء لقائه بـ مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن ليبيا دولة مهمة ويجب الحفاظ على أمنها؛ لأنها دولة جوار وترفض التدخل الأجنبي والمليشيات فيها، لأن هذا يؤثر على أمن مصر والأمن الإقليمي.

الشعب الليبي هو صاحب الكلمة وليس الميليشيات

وأضاف «تهامي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، الذي تقدمه الإعلامية رشا مجدي: «تريد مصر أن تكون ليبيا دولة مستقرة وجيشها مستقرًا وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا في وقتها، والشعب الليبي هو صاحب الكلمة في البلاد ويجب إخراج الميلشيات المسلحة من البلاد».

ضرورة طرد الميليشيات الأجنبية من ليبيا

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه يجب طرد الميلشيات الأجنبية من الأراضي الليبية لإجراء الانتخابات البرلمانية، لافتًا إلى أن السيسي أكد ذلك مع مطالبته بتوحيد القوى الأمنية والعسكرية في ليبيا تحت لواء الجيش الليبي الموحد ليكون الجهة الوحيدة التي تحمي البلاد بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

أمن ليبيا وسوريا والعراق مهم للولايات المتحدة

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة مرتبطة بوجود استقرار في ليبيا واليمن والعراق لذا ستدعم أمريكا وجود قوة أمنية وعسكرية موحدة في ليبيا، مبينا أن الجيش السوري أيضا يجب أن يعود إلى وضعه الذي كان عليه في عام 2010 حيث تم تدميره في عام 2011 بعد قيام ثورات الربيع العربي.