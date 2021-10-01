سقوط «عصابة النينجا» بعد سرقة 15 شقة في العبور: «الأفلام لحست دماغهم»

«أيمن 22 سنة، هشام 24 سنة، عادل 24 سنة» 3 أصدقاء عاطلين عن العمل، ليس لديهم أي سجل إجرامي، قرروا تكوين ثروة كبيرة، من خلال جرائم السطو، بعد سماعهم عن عصابات السرقة التي كوَّنت ثروات كبيرة في الأفلام الأجنبية، اتفق المتهمون على إتقان رياضة الباركور، وبعد شهرين من التدريبات قرروا الاتجاه لتنفيذ عملياتهم في شقق العبور.

طريقة النينجا

المتهمون استغلوا تدريبهم وبدأوا في تنفيذ عمليات السطو على شقق العبور الخالية، من السكان، حيث استغلوا مهاراتهم في تسلق الجدران والقفز من فوق أسطح العقارات من عقار لآخر والتسلل إلى داخل الشقق وسرقة محتوياتها من أجهزة ومصوغات، ثم يهربون بطريقة النينجا في القفز والتسلق.

سرقوا 15 شقة

وفقا للتحريات فقد نجح المتهمون في سرقة 15 شقة، حيث كانوا يتسلقون واجهات عمارات صعبة التسلق، ويقفزون من سطح عقار لآخر، ثم يكسرون كالون الشقة ويقتحمونها، ثم يعودون بالمسروقات من أسطح عقارات أخرى ويقومون بتحميلها على سيارة نقل، والتوجه بها إلى الشرقية لبيعها من خلال تاجرين هناك.

التحريات: العبور مسرح جرائم المتهمين

وذكرت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمون بالشرقية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب «التسلق وكسر أقفال الأبواب» متخذين من دائرة قسم شرطة العبور مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

سيارتان ملاكي

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في ارتكاب وقائع السرقات و2 سيارة ملاكي، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 15 واقعة بدائرة القسم، كما أضافوا بقيامهم بالتصرف بالبيع في المسروقات لدى عميليهما شخصين، مقيمان بمحافظة الشرقية، وتم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، كما أرشدا عن المسروقات المستولى عليها (أجهزة كهربائية ومنزلية-هواتف محمولة)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.