ضبط «عصابة الموتسيكلات» في أكتوبر: ارتكبوا 14 واقعة سرقة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيام 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، بتكوين تشكيل عصابي تخصص فـي ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب قص الأقفال وتوصيل الأسلاك، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقات.

عقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (كمية من مخدر الشادو - مقص حديدي - مفك - 2 هاتف محمول - مبلغ مالي)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (14) واقعة سرقة دراجة نارية بدائرة القسم وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائهم، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميليهم (سمكري، عاطل "سيئي النية")، أمكن ضبطهما والمسروقات.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.