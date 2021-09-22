ضبط تشكيل عصابي تخصص في جرائم السرقة بالإكراه بالمعصرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من «أحد المواطنين» بأنه حال سيره بدائرة القسم استوقفه «4» أشخاص يستقلون سيارة «ميكروباص» وقاموا بسرقة مبلغ مالي كرهاً عنه، ولاذوا بالفرار.

4 أشخاص ارتكبوا الواقعة

تم إجراء التحريات وجمع المعلومات، التي أكدت أن وراء إرتكاب الواقعة «4 أشخاص، جميعهم مقمين بدائرة القسم».

حقيبة ومبلغ مالي ومسدس صوت

وتم تقنين الإجراءات، وضبط المتهمين، وبحوزتهم «حقيبة سوداء اللون ملك المبلغ - مبلغ مالي - مسدس صوت»، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه في ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه، وأكدوا إنفاقهـم باقي المبلغ المالي علـى متطلباتهم الشخصية، وتـم بـإرشـادهم ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وباستدعاء المُبلغ تعرف على المتهمين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.