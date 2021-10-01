رامي عاشور عن شقيقه: «عمرنا ما دخلنا الملعب ومتخانقناش.. بس اتعلمت منه»

كشف رامي عاشور بطل العالم في الإسكواش، أنه تعلم اللعبة على يد شقيقه هشام عاشور، قائلا: إنه بمجرد أن بدأ ينتصر عليه في المباريات، نشبت بينهما الخناقات في الملاعب، «احنا طول الوقت بنتخانق في حياتنا في الملعب، عمرنا تقريبا ما دخلنا الملعب ومتخنقناش، هو كان بيكسبني في الأول كتير بعدين قربت منه شوية فهنا حصل المشاكل، بس اتعلمت منه كتير أوي وأنا بلعب وأخدت منه حاجات وبقيت أعملها فيه».

ماما أكتر واحدة مسيطرة في البيت

وقال «هشام»، خلال لقاء مع شقيقه «رامي»، ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم، إنه كان يمارس رياضة السباحة وكرة القدم، ثم ركز في الإسكواش، لافتا إلى أنه أكبر من أخيه «رامي» بنحو 5 سنوات ونصف، «ماما أكتر واحدة مسيطرة في البيت».

رامي عاشور: أنا وهشام مختلفين تماما

ولفت «هشام» أن شقيقه يعاني من الانضباط في المواعيد، من جانبه قال «رامي» إن شقيقه «حالم ومغامر» بشكل كبير، «هشام دريمي جدًا، يقول مرة واحدة يلا نعمل دلوقتي مشروع وهنكسب كتير، واحنا أساسا مقولناش إيه المشروع، أنا عكسه، ببقى خايف علطول، فاحنا مختلفين تماما».

وبرر «هشام» توجهه نحو المغامرة بأن هناك قرارات معينة يخشى الشخص في اتخاذها، فالخوف هنا هو تضييع للوقت، «لو انت مش متأكد من حاجة أو حد أنت مش حابه أو مش حاببها لازم تاخد فيها قرار سريع أو فكر عشان يبقى فيه وقت لتصحيحه».

وكشف الإعلامية منى الشاذلي، بدورها، أن «هشام» من أغنى مدربي الإسكواش في العالم.