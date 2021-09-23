في عيد ميلاد منى الشاذلي.. مواهب ومبادرات دعمتها ولاقت إعجاب الجمهور

تستمر الإعلامية منى الشاذلي في تقديم العديد من المواهب المتميزة، وذلك من خلال برنامجها «معكم منى الشاذلي»، الذي يُعرض على شاشة «سي بي سي»، كما استطاعت أن تضع لنفسها مكانة متفردة كإعلامية مجتهدة تسعى لتقديم كل ما هو جيد لمتابعيها.

وفي عيد مولد الإعلامية منى الشاذلي تستعرض «الوطن»، أبرز المواهب التي حرصت على دعمها وتقديمها للجمهور من خلال برنامجها.

فرقة الـ3 أخوات

قدمت الإعلامية منى الشاذلي فرقة الـ 3 أخوات لجمهورها، من خلال برنامجها «معكم منى الشاذلي»، وذلك بعد انتشار فيديوهات لهم وهم يغنون ويحركون الأكواب معًا.

وتحدث محمد، الشقيق الأكبر للفرقة عن فكرة الغناء مع تحريك الأكواب، مشيرًا إلى أن هذه الفكرة شاهدوها عن طريق «اليوتيوب»، حيث رأوا أجانب يلعبون بالأكواب بدون غناء، فقرروا تجريب ذلك ولكن بالغناء.

وأضاف الشقيق الأكبر، أن هذه التجربة فشلت في بداياتها، ولكن مع اجتهادهم واستمراهم على التدريب بالعزف بالأكواب استطاعوا تحقيق النجاح بهذه الفكرة.

وأثناء استضافتهم، قدموا العديد من الأغاني وتفاعل معهم الجمهور، مشجعين وداعمين لهم، كما تحدث والدهم تامر نور وهو مايسترو الفرقة عن دخول أولاده الثلاثة إلى عالم «التيك توك».

وقال والد الأطفال، إنه أتخذ قرار بإنشاء صفحة على برنامج «التيك توك»، في شهر رمضان الماضي، على الرغم أن ابنته «ماسة» اقترحت الأمر منذ سنتين، ولكنه كان يرفض لأسباب ما.

وأضاف والدهم، أنهم سمعوا أغنية «سر السعادة»، لحسين الجاسمي، وأبنائه قاموا بغنائها بشكل جيد، فقرروا نشرها على التيك توك، مؤكدًا أنه لم يكن يتوقع أن الأغنية ستحقق انتشار في فترة قصيرة، ويزداد عدد متابعي الصفحة بشكل كبير.

ويذكر أن هذه الفرقة مكونة من ثلاثة أشقاء وهم «حور، وماسة، ومحمد»، وتم تكوينها لتكون تحت إشراف والدهم تامر نور.

مبادرة «العالم يحتاج إلى أب»

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، باسم عبد الملك مؤسس مبادرة «العالم يحتاج إلى أب»، وتحدث عن فكرة المبادرة، مشيرًا إلى أن مشاكل المجتمعات في جميع أنحاء العالم، أساسها هو غياب دور الأب في حياة أبنائه، وانشغاله بالعمل، فاتخذ قرار بإنشاء معسكرات لتواصل الآباء مع أبناءهم.

وقال عبد الملك للشاذلي، أن للأب واجب تجاه أبنائه وهو عدم تجاهله لمشاكلهم النفسية، والاجتماعية، والبدنية، والعاطفية، بجانب الاحتياجات المادية، وذلك لأهمية احتياج الأبناء لدور الأب في حياتهم بجانب دور الأم.

وتابع عبد الملك، سبب إقدامه على هذه المبادرة وهي مرض ابنته، وشعوره بأن حياته توقفت بعد مرضها، فأدرك أن الابن لا يحتاج فقط للاحتياجات المادية.

أبطال التايكوندو «سيف عيسى وهداية ملاك»

وفي إحدى حلقاتها قدمت الشاذلي أبطال التايكوندو اللذان استطاعا الفوز، والحصول على ميداليتين برونزيتين لمصر في منافسة التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، وهما اللاعب سيف عيسى، واللاعبة هداية ملاك، وأتت استضافة اللعبان من أجل الاحتفال بهما على خلفية إدائهما المتميز، وتتويجهما.