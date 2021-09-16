نيللي كريم: «كنت قلقانة ماما ترفض زواجي من هشام عاشور»

أكدت الفنانة نيللي كريم، أنها لا تهتم بتعليقات الجمهور السلبية، بعد زواجها من الكابتن هشام عاشور، الشهر الماضي، لا سيما عندما يشير البعض إلا فارق العمر بينهما، فضلًا عن كونها الزيجة الأول له، بينما تُعد الثالثة لها.

وقالت نيللي كريم، خلال حوارها في برنامج «ET بالعربي»: «الناس تقول اللي عاوزة تقوله، أهم حاجة أنا مبسوطة، وجوزي هشام عاشور مبسوط، وسيب الكلام للناس خليهم يتكلموا».

نيللي كريم: هشام عاشور صديق أولادي

وأشارت نيللي كريم، إلى أنّ هشام عاشور، تجمعه علاقة جيدة مع أبناءها، واصفة ذلك «هو صديق لهم، ولم أكن متخوفة من ضعف علاقتهم ببعضهم البعض، كنت واثقة إنهم هيبقوا كويسين»، متابعة: «أكتر حاجة كانت قلقاني، كانت ماما، وإنها إزاي هتتقبل الموضوع ده، لكنها تقبلت الموضوع على طول».

وأوضحت نيللي كريم، أنّ «هشام أول ما عرف إنّ ماما روسية، كان حريص إنّ يشغل موسيقى روسية في أول الفرح، وفعلًا ماما كانت مبسوطة أوي وبقت بتحبه».

وقالت إنّ حفل زفافها من هشام عاشور، جرى تنظيمه بشكلٍ سريع، مع دعوة الأهل والأصدقاء المُقربين فقط، لافتة إلى سر حيويتها وظهورها بشكلٍ مرن خلال الرقص على المسرح، قائلة: «أنا كنت برقص في الأوبرا وباليه فالموضوع بالنسبة لي سهل».

صورة تعرض نيللي كريم لموجة كبيرة من الهجوم

يذكر أنّ الفنانة نيللي كريم، تعرضت لموجة كبيرة من الانتقادات قبل أيام، بعد نشرها صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبرها قطاع كبير من الجمهور بأنها جريئة لحدّ كبير.

وأبدى عدد من متابعي نيللي دهشتهم من نشرها لهذه الصورة، وظهورها علي هذا النحو المثير الذي لم يعتادوا عليها منها طيلة مشوارها الفني، وعلى إثر هذا الهجوم اضطرت نيللي لحذف الصورة التي كانت قد علقت عليها بقولها: «أتمني لكم يومًا سعيدًا».