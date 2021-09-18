نيللي كريم عن ظهورها «موديل» في أغنية رامي عاشور: «أنا مش بتاعة كليبات»

نفت الفنانة نيللي كريم مشاركتها رامي عاشور شقيق زوجها في فيديو كليب أغنيته الجديدة «النار القايدة» وظهورها كـ«موديل» في الأغنية، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية لها في برنامج et بالعربي.

نيللي كريم عن زوجها هشام عاشور: لن يحترف الغناء

وقالت نيللي كريم إنها ليست «موديل» حتى تظهر في كليب غنائي، ولكن تظهر في كليباتها فقط، مؤكدة أن الأخبار التي تم تداولها بشأن ذلك غير صحيحة بالمرة.

وعن إمكانية اتجاه زوجها لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور إلى عالم الغناء، خصوصًا أنه ظهر في مقاطع فيديو وهو يغني لها، قالت نيللي كريم ضاحكة: «هو بيغني آه بس ليا أنا، لكن مش في دماغه إنه يغني».

نيللي كريم عن زوجها: شاطر في التمثيل والارتجال

وأكدت نيللي كريم أنها لا تمانع مشاركة زوجها هشام عاشور في عمل فني، خصوصًا أنه لديه خبرات تمثيلية سابقة وحاصل عل عدة دورات وشارك في فيلم أمريكي من قبل «يا ريت لو فيه عمل كوميدي، هشام دمه خفيف جدًا وبيعرف في الارتجال.. دي حاجة أنا مش بعرف أعملها، وفيه كيميا كبيرة بيننا، وهو قادر على تغيير المواقف ويخليها ضحك وهزار ودي ميزة مهمة لأن الضحك بيطوّل العمر ويخلي الحياة ألطف بكتير».

وكان هشام عاشور قد ظهر في شهر رمضان الماضي لأول مرة من خلال مسلسل «حرب أهلية» مع الفنانة يسرا، وباسل خياط، وجسّد شخصية ضابط شرطة.